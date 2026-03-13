Сотрудницу металлургического предприятия будут судить за подкуп в Выксе Происшествия

В Нижегородской области завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудницы металлургического предприятия.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Нижегородской области, женщине вменяют три эпизода по п. "г" ч. 7 ст. 204 УК РФ — коммерческий подкуп в крупном размере, а также один эпизод по ч. 6 ст. 204 УК РФ — подкуп в значительном размере.

По данным следствия, с 2022 по 2025 год обвиняемая получала денежные средства от индивидуального предпринимателя и представителя организации, с которыми у предприятия были заключены договоры подряда. Вознаграждение передавалось за подписание актов приемки выполненных работ и последующее покровительство.

Общая сумма незаконно полученных средств превысила 1 миллион рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Отдельно в суд передано уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, обвиняемого в коммерческом подкупе.

