Нижегородские добровольцы отправились на обучение перед службой в войсках беспилотных систем Общество

Новая группа добровольцев сформирована в Нижнем Новгороде для службы в войсках беспилотных летательных систем. Среди добровольцев нового рода войск – молодые люди из Нижегородской области. После заключения военного контракта будущие защитники отправились на обучение по специальности «Оператор дронов».

Один из контрактников с позывным «Ферн» рассказал, что решение стать участником СВО в качестве дроновода связано с большим интересом к новым технологиям. После участия в спецоперации «Ферн» также видит перспективу для дальнейшей военной службы.

«Хочу развиваться в военном деле и после контракта буду получать высшее военное образование. Меня всегда вдохновлял мой дедушка, который служил в зенитно-ракетных войсках ПВО. Хочу попробовать себя в войсках беспилотных систем, потому что это перспективно. Сейчас идет военная операция, исход которой зависит от технологического превосходства», - сказал доброволец.

Доброволец с позывным «Пчела» увлекается компьютерным программированием. Считает, что его базовые навыки работы с техникой помогут в обучении и дальнейшем выполнении задач в зоне спецоперации.

«Давно мечтал вступить в Вооруженные силы РФ, узнал о наборе в новый род войск и стал изучать их работу. Заинтересовался и заключил контракт. После обучения на полигоне буду стремиться, чтобы в зоне боевых действий сбивать как можно больше вражеских беспилотников», - подчеркнул «Пчела».

Отличительной особенностью контракта с подразделением войск беспилотных систем является гарантия службы не на передовой.

Военнослужащим войск БПЛА, принимающим участие в специальной военной операции, выплачивается единовременная выплата в размере 1,5 млн рублей, суммарное денежное довольствие в год составляет до 5,5 млн рублей. Предусмотрены дополнительные выплаты за боевые заслуги, за уничтожение вооружения и техники противника — от 5 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. Заключившим военные контракты выдаются сертификаты на предоставление земельного участка в Нижегородской области.

Напомним, что в Нижегородской области также работает механизм заключения военных социальных контрактов, которые дополнительно гарантируют семье контрактника 10 тыс. рублей в месяц на каждого ребенка, льготы по оплате ЖКУ, услуг дошкольных учреждений и другие виды поддержки. Кроме того, предусмотрено индивидуальное сопровождение семьи военнослужащего.

Отправку жителей Нижегородской области к месту службы обеспечивает координационный центр по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей, действующий на базе Дома народного единства. Вместе с тем регион продолжает активно поддерживать военнослужащих, отправляя гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции.

Подробную информацию о службе по контракту и предоставляемой амуниции можно уточнить в Центре набора добровольцев по телефону: 8-800-10-17-017 или на сайте https://служунн.рф/. Единый пункт отбора находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Люкина, 2.