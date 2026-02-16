ФОК на Родионова в Нижнем Новгороде хотят достроить до конца 2026 года Спорт

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Родионова планируется достроить в конце 2026 года. Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном минспорта, сейчас ведутся работы подготовительного периода.

Напомним, что история ФОКа рядом с ТЦ "Фантастика" тянется больше десяти лет. Возведение объекта стартовало еще в 2014-м, после чего сроки регулярно сдвигались. В итоге в 2021 году застройщик был признан банкротом. Тогда ФОК был готов всего на 7%.

Строительство в рамках концессионного соглашения возобновилось в октябре 2025 года. Здание спортивного объекта будет состоять из двух частей: в одной разместится универсальный спортзал с трибунами, а в другой — крытый каток с искусственным льдом. Общая площадь комплекса — около 7 000 кв. метров. Стоимость реализации проекта составит 1,3 млрд рублей. у проекта три источника финансирования: федеральный и региональный бюджет, а также средства инвестора.