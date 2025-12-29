ФОК с бассейнами и скалодромом построят в Чкаловске за 360 млн рублей Спорт

Фото: Дирекция по строительству Нижегородской области

В Чкаловске Нижегородской области появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейнами, скалодромом и универсальным спортивным залом. Контракт на строительство объекта заключен между ГКУ НО "Нижегородстройзаказчик" и АО "СЗ НО "Дирекция по строительству". Стоимость работ составит более 360 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Проект реализуется в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области". По словам министра спорта региона Дмитрия Кабайло, строительство ФОКа в Чкаловске давно востребовано местными жителями и станет важным элементом спортивной инфраструктуры округа.

Новый комплекс разместится на улице Ленина. Его общая площадь составит около 4 тысяч кв. м. В здании предусмотрены два бассейна: взрослый на пять 25-метровых дорожек и детская чаша для дошкольников. Также в состав ФОКа войдет универсальный спортивный зал размером 42 на 24 метра, подходящий для занятий волейболом, баскетболом и другими командными видами спорта.

Дополнительно проект включает зал общей физической подготовки (24х12 метров), оснащенный современными тренажерами и оборудованием для единоборств. В спорткомплексе также планируется разместить скалодром и сборно-разборную трибуну на 100 зрителей. Также в комплексе будут раздевалки с душевыми и санузлами, медицинский кабинет, помещения для тренеров и инвентарные комнаты.

Как отметил директор АО "СЗ НО "Дирекция по строительству" Дамир Биктимиров, реализация проекта пройдет поэтапно с применением цифровых технологий на всех стадиях — от инженерных изысканий до проектирования и строительства. Это позволит обеспечить высокое качество и соответствие современным требованиям. Завершить строительство планируется к концу 2027 года.

Ранее сообщалось, что "Нижегородстройзаказчик" заключил контракт с той же строительной дирекцией на проектирование и возведение двух новых корпусов для Арзамасского дома-интерната стоимостью 1,12 млрд рублей.

Также стало известно, что в Сормовском районе Нижнего Новгорода по инициативе концессионера приостановлено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на проспекте Кораблестроителей.