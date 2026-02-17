На улице Горького возобновилось строительство метро
Строительство ФОКа в Сормове по-прежнему заморожено

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Возведение физкультурно-оздоровительного комплекса на проспекте Кораблестроителей в Сормове пока не возобновилось. 

Как НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве спорта региона, на объекте завершены работы по устройству фундаментов, возведению вертикальных конструкций, монтажу плит перекрытий и лестничных маршей. Также выполнена кладка парапетов и противопожарных стен.

"В связи с ведением претензионной работы говорить о сроках окончания строительства преждевременно", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, строительство ФОКа ведется в рамках концессионного соглашения между правительством Нижегородской области и ООО "Первая Нижегородская инфраструктура спорта". Работы стартовали в октябре 2024 года, однако уже в ноябре их приостановили. В апреле 2025 года стройка возобновилась, а в конце 2025 года, по инициативе концессионера реализация проекта вновь была остановлена.  На тот момент готовность комплекса составляла 24,5%. 

Региональное минспорта неоднократно направляло концессионеру запросы с требованием предоставить актуальный график работ и документы, подтверждающие объем выполненных мероприятий. Но ответы на них получены не были. В настоящее время ведомство ведет претензионную работу

Ранее сообщалось, что ФОК на улице Родионова хотят достроить до конца 2026 года. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных