18 марта 2026 16:45 Культура и отдых
Круговой маршрут по стенам кремля в Нижнем Новгороде открылся 18 марта

Фото: Александр Воложанин

Открылся летний круговой маршрут (0+) по стене Нижегородского кремля, сообщили в НГИАМЗ. 

Протяженность маршрута превышает 2 км с перепадом высот в 56 метров. До 31 марта маршрут будет доступен с 10:00 до 18:00. С 1 по 2 апреля его удастся пройти с 10:00 до 19:00. А уже с 21 апреля прогулки по кремлевской стене будут доступны еще на час дольше - до 20:00. 

Напомним, прошлой осенью для безопасных прогулок по стене кремля в вечерние часы установили современную систему освещения. 

Сообщалось, что в Дмитриевской башне открылась выставка "Музей 130. Сохраняем историю с 1896 года" (6+). Фоторепортаж с вернисажа можно посмотреть здесь. 

