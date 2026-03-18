Круговой маршрут по стенам кремля в Нижнем Новгороде открылся 18 марта Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Открылся летний круговой маршрут (0+) по стене Нижегородского кремля, сообщили в НГИАМЗ.

Протяженность маршрута превышает 2 км с перепадом высот в 56 метров. До 31 марта маршрут будет доступен с 10:00 до 18:00. С 1 по 2 апреля его удастся пройти с 10:00 до 19:00. А уже с 21 апреля прогулки по кремлевской стене будут доступны еще на час дольше - до 20:00.

Напомним, прошлой осенью для безопасных прогулок по стене кремля в вечерние часы установили современную систему освещения.

Сообщалось, что в Дмитриевской башне открылась выставка "Музей 130. Сохраняем историю с 1896 года" (6+).