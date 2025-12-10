Уникальные находки археологов представили в Нижегородском кремле Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

"Мурома. Когда молчат летописи..." (6+). Выставка под таким названием открылась в Никольской башне нижегородского кремля. На ней представлены экспонаты, которые еще полгода назад были спрятаны под толщей земли в Вачском районе. Среди них есть уникальные находки: серебрянная гривна, обломок копья из неолита, который мурома использовали для разжигания огня, пряжка с самым древним на сегодня в Нижегородской области изображением оленя и другие артефакты, приоткрывающие историю исчезнувшего народа.

Экспозиция дополнена реконструкциями — манекенами в одежде, созданной по образцу найденных предметов, и интерактивным уголком, где посетители могут познакомиться с элементами быта древнего народа.

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович отметил, что путь от раскопа до музейной витрины занял рекордно короткое время — менее полугода.

"Это показательный проект, с какой скоростью могут происходить события, если этим занимается команда, по-настоящему влюбленная в свое дело", — подчеркнул он.

По его словам, выставка стала частью системной работы, которая уже несколько лет ведется на Звягинском могильнике. На ней представлено большое количество уникальных вещей, например, серебряная гривна. Такая древняя до этого была только в Великом Новгороде. А теперь есть и в Нижнем.

Беркович добавил, что особенно интересно наблюдать, как со временем менялись украшения муромы — финно-угорского народа, жившего в этих местах, — под влиянием славянской культуры.

"Это в самом себе просто фантастически, потому что ты через физические предметы начинаешь чувствовать древность собственной истории. Когда каждый день ты находишься в информационном поле, кажется, что мы все очень молодые. А на самом деле у нас тысячи лет истории — и здесь это видно наглядно", - поделился замглавы региона.

Беркович также отметил необычный художественный подход к оформлению выставки с привлечением художников народных художественных промыслов. Например, выполненные в стиле городецкой росписи художественные зарисовки об археологической экспедиции. Такой метод, по его словам, используется впервые. Кроме того, на выставке присутствуют и картины художников, приезжавших на раскопки.

"Это выглядит крайне необычно, но очень точно передает то, что там происходило. Думаю, что через 50 лет наши потомки будут рассказывать о том, что художники сделали такие эскизы, такие истории — они крайне полезны, потому что очень точно передают атмосферу происходящего", - добавил чиновник.

Еще замглавы Нижегородской области обратил внимание на проблему черных копателей. "Эти люди разоряют могильники, уничтожают артефакты или продают их. Чем активнее будут работать музеи, тем меньше шансов у черных копателей что-то утащить", — сказал он.

Старший научный сотрудник Института археологии РАН Ольга Зеленцова рассказала, что выставка стала итогом трехлетней работы археологов. По ее словам, мурома долгое время оставалась загадкой, но новые раскопки дали ответы на часть вопросов.

"Мы обнаружили, что мурома не исчезает в X-XI веках, а постепенно трансформируется в древнерусский народ", — сообщила она.

Среди открытий этого года — погребение VIII века, подтверждающее торговые связи муромы с Прикамьем. Однако, по словам Зеленцовой, с каждым открытием появляются и новые загадки.

"Теперь нам нужно найти погребения VII века, чтобы понять, сложился ли народ мурома здесь или пришёл уже сформировавшимся", - рассказала она.

Генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов отметил, что научная работа над находками начинается ещё в поле. Именно такой подход и позволил организовать выставку в такой рекордно короткий срок.

"Как только предмет найден, начинается его изучение. Обычно путь от раскопа до музея занимает 5-6 лет, а у нас — полгода".

Филиппов выделил две его любимые находки. Первая — обломок кремниевого наконечника копья из неолита, который спустя тысячи лет использовался муромцами для высекания огня.

"Он выглядит очень скромно. Около шести тысяч лет назад, в эпоху Неолита, живший на этой территории охотник изготовил себе этот наконечник. Он потратил на него много времени и усилий, использовал его на охоте, а затем копье сломалось. Отломившийся кусок оказался бесполезным, и охотник просто выбросил его. Примерно через четыре тысячи лет после указанного события человек из племени мурома нашел этот обломок. Он использовал его как кремень — для высекания огня. Вместе с кресалом он стал частью погребального инвентаря. Эти предметы были найдены рядом, в одном захоронении. Представьте себе — кремень, пролежавший в земле четыре тысячи лет, получил новую жизнь и стал частью другого времени, другого мира. Какая удивительная связь времен! Именно поэтому это одна из моих самых любимых находок", - сказал гендиректор НГИАМЗ.

Вторая находка — пряжка с изображением оленя в скифском зверином стиле, символически перекликающаяся с гербом Нижегородской области.

"Это — самое древнее изображение оленя, найденное на территории современной Нижегородской области. Олень — символ нашего края. Конечно, ни о каких исторических параллелях речи идти не может: в VIII веке, когда это изображение было создано, никто еще не знал, что через века возникнет город с таким гербом. Но всё же удивительное совпадение. Мало того, что это древнейшее изображение оленя, оно выполнено в скифском зверином стиле. Это прямое наследие огромного скифосибирского культурного мира. Представьте себе: этому изображению около двух тысяч лет, и оно найдено здесь, у нас. Это тоже связь времён", - подчеркнул он.

Если взглянуть на карту древних торговых путей, становится ясно: люди, жившие здесь в те времена, вовсе не были каким-то "лесным народцем", отрезанным от мира. Напротив, они были частью обширной трансконтинентальной торговли.

"Посмотрите, что находят в их погребениях: византийское стекло, арабские дирхемы, западноевропейские динарии времён Священной Римской империи, бронзовые изделия с Урала. Всё это говорит о том, что наши предки были включены в широкий культурный и экономический контекст своего времени", - подытожил Филиппов.

В уголке экспозиции, где представлены манекены в традиционных костюмах племени мурома, можно заметить бобра и утку. Эти представители животного мира оказались здесь не случайно — их присутствие тесно связано с культурой и верованиями древнего народа.

Как объясняет Юрий Филиппов, утка — не просто декоративный элемент. Это водоплавающая птица, игравшая важную роль в мифологии и обрядах муромы. У этого народа существовал целый культ, связанный с водной стихией и, в частности, с уткой. Археологи нашли многочисленные подвески и украшения в виде утиных лапок — они были не только амулетами, но и своеобразными шумящими оберегами.

Не менее интересен и бобер. Его появление в экспозиции объясняется редким артефактом — кошелем, сшитым из бобрового хвоста. Его остатки нашли в одном из захоронений, которое принадлежит явно не простолюдину. Об этом свидетельствует и пояс, украшенный серебром и позолотой — такие детали указывают на высокий статус владельца.

По словам Юрия Филлипова, за три года было раскрыто 90 захоронений муромы. В следующем году археологи планируют продолжить раскопки могильника. И кто знает, какие новые артефакты они найдут.

Ранее корреспондент НИА "Нижний Новгород" побывал на месте раскопок. О полевой работе экспедиции можно прочитать здесь.