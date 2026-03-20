Стоимость парковки у нижегородского ТРЦ "Океанис" вырастет в два раза Общество

В "Океанисе" изменятся тарифы на парковку. С 21 марта стоимость размещения автомобиля увеличится в два раза, сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного центра.

Первые два часа на открытой и крытой парковках останутся бесплатными. Начиная с третьего часа, за каждый последующий придется заплатить 100 рублей.

Для гостей аквапарка и термального комплекса парковка по‑прежнему будет бесплатной на время посещения.

"Данные изменения введены в связи с повышенным интересом гостей парка "Швейцария" и временным закрытие второго выезда, на территории которого происходит строительство станции канатной дороги. Чтобы посещение и выезд с территории торгово-развлекательного центра был максимально комфортным, принято решение о повышении стоимости тарифов", - объяснили представители ТРЦ.

Дополнительную нагрузку создает выезд на проспект Гагарина, одну из самых оживленных дорог верхней части города, и сложная ситуация с парковочными местами у соседних объектов.

Сейчас разрабатывается новая схема движения на прилегающей территории. Также рассматривается возможность введения специальных условий для покупателей ТРЦ "Океанис".

Напомним, что после новогодних праздников также изменились тарифы на посещение аквапарка "Океанис".