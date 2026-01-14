Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Культура и отдых

Нижегородский аквапарк "Океанис" изменил тарифы после новогодних праздников

14 января 2026 14:53 Культура и отдых
Нижегородский аквапарк Океанис изменил тарифы после новогодних праздников

Аквапарк "Океанис" в Нижнем Новгороде опубликовал обновленные тарифы на январь и возобновил специальные предложения для льготных категорий граждан. 

Стоимость билета для взрослых (от 14 лет) начинается от 3290 рублей за 4 часа и достигает 4090 рублей за полный день с доступом в термы. Детский билет (для посетителей от 5 до 13 лет включительно) обойдется от 2290 рублей до 3090 рублей в зависимости от времени пребывания.

Дети до 4 лет могут посещать аквапарк бесплатно. Однако за посещение терм для малышей необходимо доплатить 500 рублей.

При этом с 12 января по будням действуют скидки для граждан, имеющих право на льготы. В эту категорию входят люди с ограниченными возможностями, пенсионеры, студенты, многодетные семьи, а также участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица.

Напомним, перед этим повышение цен произошло 1 июня 2025 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

