Нижегородский аквапарк "Океанис" изменил тарифы после новогодних праздников Культура и отдых

Аквапарк "Океанис" в Нижнем Новгороде опубликовал обновленные тарифы на январь и возобновил специальные предложения для льготных категорий граждан.

Стоимость билета для взрослых (от 14 лет) начинается от 3290 рублей за 4 часа и достигает 4090 рублей за полный день с доступом в термы. Детский билет (для посетителей от 5 до 13 лет включительно) обойдется от 2290 рублей до 3090 рублей в зависимости от времени пребывания.

Дети до 4 лет могут посещать аквапарк бесплатно. Однако за посещение терм для малышей необходимо доплатить 500 рублей.

При этом с 12 января по будням действуют скидки для граждан, имеющих право на льготы. В эту категорию входят люди с ограниченными возможностями, пенсионеры, студенты, многодетные семьи, а также участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица.

Напомним, перед этим повышение цен произошло 1 июня 2025 года.