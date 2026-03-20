Предложения для новой Народной программы "Единой России" сформировали в Нижегородской области Политика

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

20 марта в Нижнем Новгороде, на площадке Дома народного единства, состоялся региональный отчетный форум Нижегородского отделения партии «Единая Россия» «Есть результат». В мероприятии приняли участие более 200 делегатов: депутаты Госдумы и Законодательного собрания, сенаторы, координаторы партийных проектов, ветераны и участники СВО, активисты МГЕР, эксперты, общественники, представители министерств, ведомств и муниципальных образований.

Главной целью форума стало подведение итогов пятилетней деятельности партии в регионе и формирование предложений для новой Народной программы.

«Единая Россия» – это президентская партия, которая не просто поддерживает курс главы государства, а превращает его в реальные решения: законы, программы, строительство новых социальных объектов, создание рабочих мест. По сути, это партия практических дел. И ее роль сегодня особенно важна. Мы живем в непростое время – время быстрых перемен и серьезных вызовов. В такой ситуации стране нужна сила, которая умеет консолидировать ресурсы, быстро реагировать и удерживать устойчивость всей системы. Именно такую роль выполняет «Единая Россия», — подчеркнул губернатор Нижегородской области, секретарь нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Глеб Никитин, выступая на региональном отчетно-программном форуме.

Глава региона подвел итоги реализации Народной программы в Нижегородской области и особо отметил повышение доступности медицинской помощи за последние пять лет, особенно в сельских районах благодаря открытию новых ФАПов.

«Сейчас мы строим будущее: проекты «Город здоровья», «Квартал здоровья» и «Семейный квартал» создадут единые медицинские кластеры, что обеспечит близость профильных специалистов к жителям. Это все в конечном итоге обеспечит доступность и повышение качества медицинских услуг. Но цель более высокого уровня — снижение показателей смертности», — сказал Глеб Никитин.

Губернатор Нижегородской области в своем выступлении также уделил внимание сфере образования. Он рассказал, что за пять лет в регионе построены 22 детских сада почти на 4 000 мест и 33 новые школы, рассчитанные на 30 000 учеников. Проведен капитальный ремонт по различным видам работ 338 школ и 316 детских садов. Для сельских территорий закуплено 411 школьных автобусов, чтобы дети могли безопасно добираться до учёбы.

«Параллельно в регионе развивается система подготовки востребованных кадров. Нижегородская область является одним из лидеров в стране по количеству образовательных кластеров федерального проекта «Профессионалитет», который с 2025 года вошёл в нацпроект «Молодёжь и дети». Сегодня в регионе создано 16 таких кластеров. Это означает главное: молодые люди получают востребованные профессии и возможность строить карьеру здесь, на нижегородской земле», — заявил Глеб Никитин.

Секретарь нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» рассказал о реализованных проектах в сфере добровольчества, молодежной политики, о мерах социальной поддержки, в том числе молодых семей, участников специальной военной операции и их близких.

«Нижегородская область — один из флагманских регионов, где Народная программа «Единой России» в сфере жилья и благоустройства успешно воплощается в жизнь. За последние пять лет у нас введено в эксплуатацию около девяти миллионов квадратных метров жилья», — добавил Глеб Никитин.

Глава региона также затронул вопросы развития культуры, туризма, экологии.

«За 5 лет реализации Народной программы сделано действительно много. Мы понимаем, жизнь не стоит на месте, меняются вызовы, меняются задачи, поэтому Народная программа должна оставаться живым документом. Мы уже начали формировать новую программу развития: как и пять лет назад, она будет строиться на предложениях жителей. Самое главное — чтобы люди чувствовали, что их слышат, поддерживают. И регион развивается ради них», — подытожил Глеб Никитин.

Ведущая форума, сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ Ольга Щетинина подчеркнула значимость момента: сегодня создается усовершенствованная Народная программа, и у участников есть возможность на основе уже проделанной работы представить новые, свежие идеи.

«Народная программа формировалась пять лет назад — в других условиях, без тех ограничений, с которыми мы столкнулись позже. Тем не менее многое из задуманного удалось реализовать: в городах и муниципалитетах решены десятки вопросов, а главное — стало заметно улучшение качества жизни людей. Это для нас главный критерий успеха. Но останавливаться рано: есть вызовы, над которыми продолжаем работать, и о них мы говорим открыто. Для этого привлекаем экспертные сообщества, общественные организации и внимательно анализируем обращения граждан — именно они показывают системные проблемы, требующие системных решений и, при необходимости, изменений в программах и законах Нижегородской области. Работа командная, на всех уровнях. Вместе мы можем больше — присоединяйтесь к диалогу!» — отметила она.

В ходе пленарного заседания модераторы тематических сессий выступили с докладами по ключевым направлениям развития Нижегородской области.

Особое внимание уделили вопросам поддержки семьи, детства и молодежи. Была отмечена востребованность региональных мер, включая «Родительский основной доход», сертификаты на который уже получили более 10 тысяч семей. В Нижегородской области сегодня насчитывается более 36,5 тысячи многодетных семей – этот рост стал результатом системной работы, закрепленной в Народной программе. Работа по расширению программ и инструментов поддержки будет продолжена. Цель партии – чтобы многодетность стала нормой для нижегородских семей.

В части поддержки участников СВО и членов их семей было подчеркнуто, что действующие меры постоянно расширяются. Сегодня в регионе работает более 50 региональных мер поддержки. Прорабатываются новые направления. В их числе квотирование рабочих мест: закон обязывает предприятия с численностью свыше 100 человек выделять 1% мест для ветеранов. Также в фокусе внимания высокотехнологичная реабилитация. Запущена программа «Герои. Нижегородская область», которая готовит участников СВО для работы в органах власти.

Масштабная работа была проведена в муниципалитетах. Как отметили на форуме, сильные округа — основа сильного региона. В рамках программы комплексного развития сельских территорий за пять лет направлено 4,5 млрд рублей. Реализовано 477 проектов благоустройства и построено 225 жилых помещений для работников села. За пять лет в Нижегородской области сделан огромный шаг вперед в развитии территорий, и этот курс будет продолжен.

«За прошедшую пятилетку благодаря программам инициативного бюджетирования «Формирование комфортной городской среды» и губернаторскому проекту «Вам решать!» в Нижегородской области построено более трех тысяч объектов. Самое важное, что всё, что сделано по этим программам, — это пожелания жителей. Нижегородская область стала пилотом по оцифровке федерального проекта. Наша платформа сегодня работает на всю страну. За последние несколько лет на федеральной площадке проголосовало более 65 миллионов человек. В проекты инициативного бюджетирования на территории области вовлечено более миллиона нижегородцев, которые высказывают своё мнение о благоустройстве», — рассказал заместитель председателя Думы Нижнего Новгорода, руководитель депутатского объединения «Единой России» Евгений Костин.

Серьезные результаты были достигнуты в модернизации и развитии региональной системы здравоохранения и продвижении здорового образа жизни. Задачи направлены на достижение главной цели: доступность качественной медицины и возможность заниматься спортом для каждого. За пять лет построено 128 новых объектов здравоохранения, закуплено 5940 единиц оборудования и 870 автомобилей, отремонтировано 705 объектов. Благодаря проекту «Поезда здоровья» обследование у специалистов узких направлений стало доступно жителям всех муниципалитетов.

В рамках пятого ключевого направления развития региона — технологическое лидерство — внимание аудитории было сосредоточено на том, что Нижегородская область уверенно держит курс на технологический суверенитет. Ключевая задача на текущий момент — создать все необходимые условия, включая поддержку инновационных производств, IT-отрасли и подготовку квалифицированных кадров. Сегодня регион занимает 3-е место в России по уровню развития индустрии разработки программного обеспечения. В IT-секторе работают более 2 тысяч компаний и свыше 38 тысяч специалистов. Для них действуют льготные налоговые режимы и меры поддержки, включая компенсацию НДФЛ для привлеченных сотрудников. В область уже удалось привлечь более 1,2 тысячи IT-специалистов.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что за пять лет регион достиг значительных результатов во всех ключевых сферах.

«За пять лет в Нижегородской области системно менялась жизнь людей: поддержка семей, развитие здравоохранения, укрепление экономики, помощь нашим защитникам Отечества. За каждой цифрой – судьбы людей. И за всеми этими позитивными изменениями стоит совместная работа Законодательного собрания, правительства области, наших федеральных коллег, депутатов из муниципалитетов и, конечно же, самих жителей региона. Мы и дальше будем двигаться в этом направлении, потому что наша общая цель – сделать жизнь нижегородцев комфортнее, доступнее, безопаснее», – сказал Евгений Люлин.

Депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по энергетике Юрий Станкевич, комментируя формирование новой Народной программы, отметил: «Новая Народная программа будет состоять из двух больших блоков: идеологической, фундаментальной части, которая не будет меняться от выборов к выборам, и второй, предполагающей решение прикладных вопросов в части совершенствования законодательства, определения объёмов и источников бюджетного финансирования ключевых социально-экономических проектов. Средства будут направляться на проекты, которые продолжают основные направления существующей программы – это, прежде всего, социальное развитие, в частности строительство школ, детских садов, обустройство комфортной городской среды. Это основа будущей Народной программы. Особое внимание в новой версии программы будет уделено вопросам технологического лидерства, устойчивого развития экономики, которые отражены в национальных проектах до 2030 года, введенных по инициативе президента России Владимира Путина», — подчеркнул парламентарий.

В рамках мероприятия были организованы дискуссионные площадки по ключевым направлениям: поддержка семей и молодежи, забота о защитниках, здоровое будущее, развитие муниципалитетов и технологическое лидерство. После официальной части участники форума продолжили работу на тематических круглых столах. В формате открытого диалога делегаты вырабатывали конкретные предложения для включения в обновленную Народную программу.

Круглый стол «Семья. Дети. Молодежь: региональные приоритеты» под модерацией депутата Госдумы РФ Артема Кавинова объединил представителей профильных министерств, общественных организаций и молодежных объединений. Участники обсудили расширение мер поддержки семей с детьми, включая развитие проекта «Родительский основной доход», совершенствование механизмов социального контракта и обеспечение жильем детей-сирот. Также внимание было сосредоточено на строительстве новых школ и детских садов, развитии сети молодежных центров и усилении патриотического воспитания.

«Есть одна простая истина: будущее страны начинается не в кабинетах и даже не в законах. Оно начинается в семье. В том, какие ценности мы передаем детям, какие возможности создаем для молодежи, какую среду формируем вокруг них. И именно от этой среды зависит, каким будет наш регион через 10, 20 и 30 лет. Потому что сильная страна начинается с сильной семьи. А сильное будущее — с уверенных в себе детей и молодежи. Это наши главные инвестиции. Инвестиции в то, чтобы парень из Ветлуги или молодая семья из Навашина четко знали: дома лучше, дома их ценят, здесь есть все возможности для нормальной жизни и старта. Именно в них — главное будущее Нижегородской области», — прокомментировал итоги дискуссии Артем Кавинов.

Площадка «Забота о защитниках: социальные гарантии и поддержка семей участников СВО» под руководством председателя Думы Нижнего Новгорода Евгения Чинцова собрала представителей фонда «Защитники Отечества», медицинских и социальных учреждений, общественных организаций. Ключевыми темами стали расширение региональных мер поддержки военнослужащих и их семей, развитие системы медицинской реабилитации и высокотехнологичного протезирования, обеспечение юридической защиты. Особое внимание уделили вопросам трудоустройства ветеранов, включая квотирование рабочих мест и грантовую поддержку предприятий, создаваемых участниками СВО.

«На форуме мы говорили не просто об инициативах, а о судьбах конкретных людей — участников СВО, ветеранов, тех, кто проходит лечение и реабилитацию, возвращается к мирной жизни и нуждается в поддержке. Особое внимание уделили семьям наших бойцов, которым сегодня также необходимы забота и уверенность в завтрашнем дне. По итогам обсуждения было предложено включить в Народную программу «Единой России» отдельный раздел, посвященный поддержке участников СВО и членов их семей. Для партии принципиально важно, чтобы все такие решения были не формальными, а реально работающими в интересах людей», — отметил председатель Думы Нижнего Новгорода, кавалер трех Орденов Мужества, член генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Чинцов.

На сессии «Здоровое будущее» модератор, заместитель председателя комитета Законодательного собрания по социальным вопросам, главный врач Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Соломон Апоян вместе с представителями министерства здравоохранения, медицинского университета, спортивного ведомства и гериатрической службы обсудил комплексное развитие отрасли. В числе приоритетных предложений — строительство четырех новых поликлиник в Нижнем Новгороде, возведение поликлиники в Анкудиновке, реконструкция Дивеевской ЦРБ и завершение строительства онкологического центра. Участники поддержали планы о создании 62 ФАПов и врачебных амбулаторий к 2030 году, капитальном ремонте 38 объектов здравоохранения и об обновлении парка скорой помощи. Отдельно рассматривалось развитие массового спорта, включая строительство ФОКов и модульных лыжных баз.

«Доступная и качественная медицина, современная спортивная инфраструктура, забота о старшем поколении — это три кита, на которых строится здоровое будущее региона. Наша задача — сделать так, чтобы независимо от места проживания каждый нижегородец мог получить необходимую помощь и вести активный образ жизни», – подчеркнул Соломон Апоян.

Участники круглого стола «Технологическое лидерство» под модерацией председателя комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игоря Норенкова сосредоточились на вопросах экономического развития и инновационной инфраструктуры. В центре внимания — дальнейшее развитие особой экономической зоны «Кулибин», поддержка IT-отрасли и создание IT-кампуса «НЕЙМАРК».

Игорь Норенков отметил, что для устойчивого развития промышленности регион делает ставку на подготовку квалифицированных кадров и создание современной инфраструктуры.

«Мы системно подходим к развитию каждой отрасли, но ключевой вызов сейчас – кадры. Промышленность меняется, внедряются новые технологии, и нам нужны специалисты, которые готовы с ними работать. Именно поэтому мы активно участвуем в программе «Профессионалитет». Она позволяет обновлять материально-техническую базу колледжей, создавать современные образовательные пространства. В ближайшее время будем расширять число участников программы», — сказал он.

По итогам работы всех секций была принята резолюция с предложениями от Нижегородской области, которая войдет в обновленную Народную программу партии на федеральном уровне. Партия намерена продолжить работу по улучшению качества жизни в регионе, усиливая общественный контроль и вовлекая жителей в обсуждение планов на предстоящий пятилетний период.