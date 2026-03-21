Весенняя охота на медведя стартовала в Нижегородской области

Фото: Минлесхоз Нижегородской области

В Нижегородской области с 21 марта стартовал сезон весенней охоты на медведя. Он продлится до 10 июня, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

В ведомстве напомнили, что охота на медведя требует особой подготовки и осторожности — это самый крупный хищник, обитающий в регионе. Весной разрешена охота с подхода. При себе обязательно нужно иметь охотничий билет и разрешение на добычу.

В темное время суток можно использовать любые световые устройства. На протяжении всего сезона охотники должны быть в сигнальной одежде повышенной видимости. Также необходимо соблюдать дистанцию не менее 500 метров от жилых домов и дорог общего пользования.

По данным государственного мониторинга, численность бурого медведя в регионе постепенно растет. Если в 2023 году в лесном фонде насчитывалось 1 347 особей, то к 2025 году их стало уже 1 521.

Больше всего медведей обитает в Варнавинском округе — 204 особи. В Воскресенском их насчитывается 202, в Семеновском — 180, в Ветлужском — 160.

В министерстве также подчеркнули, что охотникам необходимо строго соблюдать установленные правила и квоты. Запрещено добывать медвежат младше одного года, а также самок с детенышами текущего года рождения.

За незаконную добычу предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, нарушителям придется компенсировать причиненный ущерб: 180 тысяч рублей за самца и 300 тысяч рублей за самку.

