Последние новости рубрики Общество
21 марта 2026 15:41
Нижегородцев ждут магнитные бури с 23 по 25 марта
21 марта 2026 15:13
Центр реабилитации инвалидов по зрению "Камерата" отметил 30-летний юбилей
21 марта 2026 14:19
Замгубернатора Олега Берковича наградили почетной грамотой правительства РФ
21 марта 2026 13:40
Ледовая переправа между Нижегородской областью и Чувашией закрылась
21 марта 2026 13:03
Первую ординатуру по психотерапии запустят в Нижнем Новгороде
21 марта 2026 12:28
Строительство пяти детсадов в трех районах Нижнего Новгорода обсудили в Гордуме
21 марта 2026 11:50
Весенняя охота на медведя стартовала в Нижегородской области
21 марта 2026 11:11
Правила эвакуации транспорта изменят в Нижегородской области
21 марта 2026 10:33
Северное сияние увидели нижегородцы в ночь на 21 марта
21 марта 2026 09:37
Нижегородский пенсионер выиграл более 15 млн рублей в лотерею
21 марта 2026 11:50
Фото: Минлесхоз Нижегородской области

В Нижегородской области с 21 марта стартовал сезон весенней охоты на медведя. Он продлится до 10 июня, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира.

В ведомстве напомнили, что охота на медведя требует особой подготовки и осторожности — это самый крупный хищник, обитающий в регионе. Весной разрешена охота с подхода. При себе обязательно нужно иметь охотничий билет и разрешение на добычу.

В темное время суток можно использовать любые световые устройства. На протяжении всего сезона охотники должны быть в сигнальной одежде повышенной видимости. Также необходимо соблюдать дистанцию не менее 500 метров от жилых домов и дорог общего пользования.

По данным государственного мониторинга, численность бурого медведя в регионе постепенно растет. Если в 2023 году в лесном фонде насчитывалось 1 347 особей, то к 2025 году их стало уже 1 521.

Больше всего медведей обитает в Варнавинском округе — 204 особи. В Воскресенском их насчитывается 202, в Семеновском — 180, в Ветлужском — 160.

В министерстве также подчеркнули, что охотникам необходимо строго соблюдать установленные правила и квоты. Запрещено добывать медвежат младше одного года, а также самок с детенышами текущего года рождения.

За незаконную добычу предусмотрена уголовная ответственность. Кроме того, нарушителям придется компенсировать причиненный ущерб: 180 тысяч рублей за самца и 300 тысяч рублей за самку.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области началась выдача разрешений на добычу пернатой дичи в рамках весеннего охотничьего сезона.

Новости по теме
20 марта 2026 18:21
Пастереллез подтвердили у двух коров в Пильнинском округе
14 марта 2026 09:00
Отстрел лисиц разрешили в Дальнеконстантиновском округе из‑за угрозы бешенства
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
