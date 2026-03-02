Нижегородцы могут узнать на "Госуслугах", как обезопасить себя от мошенников Общество

Фото: Александр Воложанин

На портале "Госуслуги" опубликованы пошаговые алгоритмы защиты персональных данных, которые помогут жителям Нижегородской области снизить риски при столкновении с интернет-мошенниками.

Как отметили в пресс-службе правительства региона, несмотря на то что общая сумма средств, на которую мошенники ежегодно обманывают нижегородцев, продолжает снижаться, она по-прежнему остается значительной. Поэтому задачи финансового и киберпросвещения сохраняют актуальность.

Пользователям доступен сервис "Жизненная ситуация". Он предназначен как для тех, кто уже столкнулся с мошенниками в сети, так и для граждан, желающих повысить цифровую грамотность и обезопасить себя от киберпреступников.

Кроме того, на портале размещены инструкции на случай взлома учетной записи, а также рекомендации по восстановлению пароля или доступа и по дополнительной защите аккаунта. Отдельно разъясняется, зачем злоумышленники взламывают учетные записи пользователей.

В правительстве напомнили, что цифровизация государственных услуг реализуется в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который стартовал 1 января 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.

