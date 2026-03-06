Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Общество

Сервисы "жизненная ситуация" для восстановления и замены документов доступны на портале "Госуслуги"

06 марта 2026 10:02
Сервисы жизненная ситуация для восстановления и замены документов доступны на портале Госуслуги

На портале «Госуслуги» доступны сервисы «жизненная ситуация» для восстановления и замены документов.

Сервис «жизненная ситуация» для восстановления документов – https://www.gosuslugi.ru/landing/document-recovery – помогает восстановить такие документы, как паспорт гражданина России, если он утерян, украден или испорчен; загранпаспорт; водительское удостоверение; пенсионные документы и другие.

Сервис «жизненная ситуация» для замены документов помогает поменять паспорт гражданина России при смене фамилии после заключения, расторжения брака или перемены имени.

Документы, связанные с наличием имущественных прав, менять необязательно. Они действительны при предъявлении паспорта и свидетельства о заключении, расторжении брака или перемене имени.

Напомним, что жизненные ситуации – это новый этап развития системы госуслуг. Один такой сервис объединяет в среднем 17 государственных услуг, связанных единой темой, и помогает получить их комплексно, в режиме «одного окна». Например, «Поступление в вуз», «Строительство дома», «Защита от мошенников в сети», «Многодетная семья» и другие.

Оказание услуг по принципу «жизненные ситуации» является частью федерального проекта «Государство для людей». Курирует реализацию проекта заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко.

В прошлом году на «Госуслугах» добавилось 36 новых комплексных решений для «жизненных ситуаций». Всего на портале их уже почти 70.

Объединение услуг по принципу «жизненные ситуации» — базовый элемент реформы предоставления госуслуг в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. 

 

