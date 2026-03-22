Нижегородцам напомнили о штрафах за нарушение правил управления электросамокатами Общество

Нижегородская Госавтоинспекция напомнила жителям правила безопасного управления средствами индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты и электровелосипеды.



Как отметили в ведомстве, популярность таких средств передвижения в городе растет, вместе с этим увеличивается и число ДТП с их участием. По данным ГАИ, с начала 2026 года в областном центре зарегистрировано пять ДТП с участием водителей СИМ, в которых пострадали пять человек.



Согласно ПДД, пользователь СИМ считается водителем. В частности, максимальная скорость движения не должна превышать 25 км/ч. При передвижении по тротуарам, пешеходным дорожкам и в пешеходных зонах необходимо учитывать приоритет пешеходов. В случае создания помех следует снизить скорость до уровня пешеходов или спешиться.



Водителям СИМ нельзя выезжать на автомагистрали, управлять транспортом, не держась за руль хотя бы одной рукой, перевозить выступающие или мешающие управлению грузы, а также пассажиров, если это не предусмотрено конструкцией. Запрещено перевозить детей до семи лет без специально оборудованных мест, поворачивать налево и разворачиваться на ряде дорог, пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, не спешившись, а также буксировать другие объекты, за исключением предусмотренных случаев.



Перед началом поездки необходимо проверить исправность тормозов. Во время движения рекомендуется держать руль двумя руками, заранее снижать скорость и не допускать нахождения более одного человека на одном СИМ. Управление в состоянии опьянения запрещено. В темное время суток и при плохой видимости следует использовать включенные фары или фонари.



За нарушение ПДД пользователями СИМ предусмотрена административная ответственность. В частности, по статье 12.29 КоАП РФ штраф составляет 800 рублей, а при нарушении в состоянии опьянения — от 1000 до 1500 рублей. Если нарушение создало помехи движению транспорта, штраф составит 1000 рублей, а при причинении вреда здоровью — от 1000 до 1500 рублей.

Напомним, в прошлом году нижегородцам выписали штрафы на 33,7 млн рублей за парковку самокатов.

Сообщалось, что официально сезон электросамокатов стартует в Нижнем Новгороде 1 апреля.