Электросамокаты официально вернутся в Нижний Новгород 1 апреля

Сезон электросамокатов начнется в столице Приволжья 1 апреля, сообщили НИА "Нижний Новгород" в городской администрации.
В мэрии пояснили, что в соответствии с соглашениями, заключенными с операторами кикшеринга в 2025 году, сезон проката ежегодно длится с 1 апреля по 15 октября. При этом сроки могут быть изменены на основании мотивированного ходатайства операторов.
"На данный момент подобные ходатайства на рассмотрение в администрацию города Нижнего Новгорода не поступали", — отметили в муниципалитете.
В 2026 году власти планируют пересмотреть и дополнить список улиц с ограничениями для средств индивидуальной мобильности.
Сейчас в Нижнем Новгороде действует 25 зон с полным запретом на движение электросамокатов. Еще на 99 участках установлены ограничения скорости — до 10, 15 и 20 км/ч.
