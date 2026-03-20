Электросамокаты официально вернутся в Нижний Новгород 1 апреля Общество

НИА "Нижний Новгород" - Анастасия Назарова

Сезон электросамокатов начнется в столице Приволжья 1 апреля, сообщили НИА "Нижний Новгород" в городской администрации.

В мэрии пояснили, что в соответствии с соглашениями, заключенными с операторами кикшеринга в 2025 году, сезон проката ежегодно длится с 1 апреля по 15 октября. При этом сроки могут быть изменены на основании мотивированного ходатайства операторов.

"На данный момент подобные ходатайства на рассмотрение в администрацию города Нижнего Новгорода не поступали", — отметили в муниципалитете.

В 2026 году власти планируют пересмотреть и дополнить список улиц с ограничениями для средств индивидуальной мобильности.

Сейчас в Нижнем Новгороде действует 25 зон с полным запретом на движение электросамокатов. Еще на 99 участках установлены ограничения скорости — до 10, 15 и 20 км/ч.

Ранее сообщалось, что в областном центре начнут штрафовать за парковку самокатов на газонах.

Также выяснилось, что Нижегородская область заняла 4-е место в России по числу ДТП с самокатами.