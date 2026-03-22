Нижегородцам рассказали о праве на пенсию для тех, кто ни дня не работал

На пенсионные выплаты в России могут рассчитывать даже те, кто не работали ни дня. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
По его словам, в жизни возможны разные обстоятельства, при которых человек не имеет трудового стажа. В таких случаях, отметил депутат, при достижении пенсионного возраста государство все равно назначает социальную пенсию.
Нилов уточнил, что социальная пенсия предоставляется позже страховой — ее начинают выплачивать на пять лет позднее.
Также парламентарий подчеркнул, что государство гарантирует таким гражданам минимальный уровень материального обеспечения. В него входят сама социальная пенсия и доплата, позволяющая довести доход до уровня прожиточного минимума.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+