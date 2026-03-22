Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Нижегородцам рассказали о праве на пенсию для тех, кто ни дня не работал

На пенсионные выплаты в России могут рассчитывать даже те, кто не работали ни дня. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, в жизни возможны разные обстоятельства, при которых человек не имеет трудового стажа. В таких случаях, отметил депутат, при достижении пенсионного возраста государство все равно назначает социальную пенсию.

Нилов уточнил, что социальная пенсия предоставляется позже страховой — ее начинают выплачивать на пять лет позднее.

Также парламентарий подчеркнул, что государство гарантирует таким гражданам минимальный уровень материального обеспечения. В него входят сама социальная пенсия и доплата, позволяющая довести доход до уровня прожиточного минимума.

Ранее нижегородцам назвали условия для начисления пенсии по старости в 2026 году. А еще рассказали, можно ли оставить деньги себе при переплате пенсии. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Пенсия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных