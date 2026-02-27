Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Общество

Почти 100 тысяч нижегородцев 80+ получают надбавку к пенсии

27 февраля 2026 09:58 Общество
Почти 100 тысяч нижегородцев 80+ получают надбавку к пенсии

В Нижегородской области свыше 99,6 тысячи жителей получают надбавку к пенсии после достижения 80-летия. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по региону.

Размеры надбавок зависят от множества факторов, таких как место проживания, профессиональный стаж и возраст. Например, дополнительное повышение получают те, кто проживает и работал в районах Крайнего Севера — таких граждан насчитывается около 15,5 тысячи человек. Более 14,5 тысячи пенсионеров получают надбавку за сельский стаж, составляющий не менее 30 лет.

Повышенная фиксированная выплата полагается также при достижении 80 лет или установлении первой группы инвалидности.

Некоторые надбавки назначаются автоматически, без подачи заявления, благодаря электронному обмену данными между различными ведомствами.

Другие надбавки устанавливаются по заявлению, включая профессиональные надбавки за особый стаж, доплату сельским пенсионерам (бывшим работникам совхозов, колхозов, рыбоводческих хозяйств и др.) и надбавку за иждивенцев.

Напомним, что с 1 февраля 2026 года у трех категорий нижегородских пенсионеров повысились выплаты. Также нижегородцам разъяснили, что нужно делать при переплате пенсии.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выплаты пенсии Социальный фонд
