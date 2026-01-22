Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Нижегородцы с достаточным стажем смогут досрочно выйти на пенсию в 2026 году

22 января 2026 16:01 Экономика
Нижегородцы с достаточным стажем смогут досрочно выйти на пенсию в 2026 году

В 2026 году мужчины смогут оформить страховую пенсию по старости с 64 лет, женщины — с 59 лет. Однако определенные категории граждан получат право на досрочный выход на пенсию, пишет "Прайм" со ссылкой на декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова.

Чтобы оформить страховую пенсию, в том числе досрочно, потребуется не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. При нехватке стажа граждане могут восполнить его добровольными страховыми взносами, но не более чем на 7,5 года — это половина от необходимого. При этом самозанятые вправе компенсировать дефицит стажа в полном объеме, без ограничений.

Для досрочного выхода на пенсию мужчины должны иметь не менее 42 лет стажа и достичь возраста 62 лет, женщины — 37 лет стажа и 57 лет соответственно. В стаж включаются как периоды официальной занятости с отчислениями страховых взносов, так и нестраховые периоды, такие как служба в армии или уход за ребенком.

Существенные льготы предусмотрены для многодетных матерей. Женщины, воспитывающие троих детей, могут выйти на пенсию в 57 лет. Матери четырех детей — в 56 лет. Если в семье пятеро и более детей, пенсионный возраст сокращается до 50 лет. Однако в любом случае должны быть соблюдены стандартные требования по стажу и накопленным баллам.

С 2026 года период ухода за ребенком до полутора лет будет полностью засчитываться в страховой стаж одному из родителей. Также предусмотрены пенсионные баллы: 1,8 за первого ребенка, 3,6 — за второго, 5,4 — за третьего и каждого следующего.

Работники с вредными или опасными условиями труда продолжают выходить на пенсию по специальным правилам. Мужчины с требуемым специальным стажем по-прежнему смогут оформить пенсию в 50 лет, женщины — в 45 лет.

Медицинские и педагогические работники вправе воспользоваться досрочной пенсией, если еще в 2021 году выработали необходимый специальный стаж.

Также предусмотрены льготы для жителей районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий. При наличии 15 лет стажа в северных районах или 20 лет в приравненных местностях, пенсионный возраст уменьшается на 5 лет. Таким образом, мужчины в 2026 году смогут выйти на пенсию в 59 лет, женщины — в 54 года, при условии выполнения всех прочих требований.

Кроме того, безработные, достигшие предпенсионного возраста (59 лет для мужчин и 54 года для женщин) могут претендовать на досрочную пенсию, если были уволены по сокращению или в связи с ликвидацией организации. Для этого необходимо иметь не менее 25 и 20 лет стажа соответственно, а также 30 пенсионных баллов. Назначение такой пенсии возможно по предложению службы занятости, но не ранее чем за два года до установленного возраста.

Ранее сообщалось, что нижегородским госслужащим изменят порядок выхода на пенсию. 

Теги:
Выплаты пенсии
