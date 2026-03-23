Мост через Тёшу в Нижегородской области отремонтирован на 54%

Фото: ГУАД Нижегородской области

В Навашинском округе более чем наполовину выполнен капремонт моста через реку Тёша. Объект расположен на 309-м км автодороги "Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород". Работы ведутся в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" и находятся на особом контроле Главного управления автодорог региона.

Капремонт моста протяженностью 138,3 м был начат по предыдущему контракту, однако подрядчик не выполнил обязательства. В ноябре 2025 года заключили новый государственный контракт стоимостью 203,6 млн рублей.

На данный момент готовность объекта составляет 54%. Завершен монтаж балок пролетного строения, продолжаются армирование участков для устройства монолитных стен и установка опалубки — эти работы необходимы для усиления конструкции моста.

Директор ГКУ НО "ГУАД" Леонид Самухин отметил, что мост имеет важное значение для транспортного сообщения округа с другими территориями региона. Ежедневно по этому участку проходят сотни автомобилей, включая транзитный транспорт и рейсовые автобусы.

"Завершение ремонта обеспечит безопасное и бесперебойное движение по одному из ключевых региональных направлений. Новый подрядчик работает в интенсивном режиме, отставание постепенно сокращается. Держим объект на личном контроле до полного завершения", — подчеркнул он.

Окончание всех работ запланировано на 31 октября 2026 года.

Национальный проект "Инфраструктура для жизни" реализуется по инициативе Владимир Путин. Он включает 12 федеральных проектов и направлен на развитие дорожной и коммунальной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения и модернизацию общественного транспорта.

