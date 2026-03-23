СК начал проверку после схода снега с крыши дома в Семенове

В Нижегородской области организована процессуальная проверка после появления в социальных сетях информации о сходе снега с крыши многоквартирного дома. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

Напомним, инцидент произошел 21 марта в Семенове возле жилого дома на улице Чкалова. С крыши здания сошла снежная масса. В этот момент у подъезда находилась женщина — она сидела на скамейке и кормила кошек.

Судя по опубликованному видео, сначала животные внезапно разбежались в разные стороны, а спустя секунду с крыши сошла "лавина" снега. При этом женщина не пострадала и не сдвинулась с места.

По имеющимся данным, под снегом оказалась одна из кошек — снежная масса рухнула прямо на нее.

По данному факту следователь Семеновского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области проводит процессуальную проверку по статье 238 УК РФ "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

В настоящее время сотрудники СК проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, а также рассмотрен вопрос о мерах профилактического характера.

К слову, это не первый случай, произошедший в Семенове. Чуть больше недели назад ледяная глыба чуть не упала на девочек. СК возбудил уголовное дело.

