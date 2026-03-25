Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
25 марта 2026 09:34
Заболеваемость туберкулезом снизилась в 2 раза в Нижегородской области
25 марта 2026 09:16
Две поликлиники присоединят к ГКБ №5 в Нижнем Новгороде
24 марта 2026 19:44
Бомбоубежище в центре Нижнего Новгорода отремонтируют за 19 млн рублей
24 марта 2026 19:20
Капремонт трех нижегородских школ закончится только в 2027 году
24 марта 2026 18:55
800 кг сомнительных котлет нашли в Нижегородской области
24 марта 2026 17:46
Дроны дальнего действия будут патрулировать леса Нижегородской области
24 марта 2026 17:23
Режим повышенной готовности ввели на Ильинке из‑за аварийного дома
24 марта 2026 16:47
Нижегородцам старше 65 лет предлагают бесплатно привиться от пневмококка
24 марта 2026 16:11
Александр Гриднев возглавил Верхне-Волжское водное управление Росводресурсов
24 марта 2026 16:06
45 нижегородских охотоведов и лесников получили региональные награды
25 марта 2026 09:16 Общество
Две поликлиники присоединят к ГКБ №5 в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

Нижегородскую городскую клиническую больницу №5 сделают опорной. Об этом пишет главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов со ссылкой на министра здравоохранения региона Галину Михайлову.

Так, к больнице планируют присоединить две городские поликлиники. После объединения учреждение получит статус опорного.

Кроме того, принято решение выделить 34 млн рублей на ремонт ангиографа в ГКБ №5.

Напомним, кадровые изменения произошли сразу в нескольких нижегородских больницах. Сергей Богданов переходит из НОКБ имени Семашко в ГКБ №5. Прежний главврач ГКБ №5 Николай Родин возглавит городскую больницу №33. А НОКБ имени Семашко теперь будет руководить глава Нижегородского онкоцентра и главный внештатный онколог региона Сергей Гамаюнов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
больницы Здравоохранение Медицина и здоровье
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных