Две поликлиники присоединят к ГКБ №5 в Нижнем Новгороде

Фото:
Нижегородскую городскую клиническую больницу №5 сделают опорной. Об этом пишет главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов со ссылкой на министра здравоохранения региона Галину Михайлову.
Так, к больнице планируют присоединить две городские поликлиники. После объединения учреждение получит статус опорного.
Кроме того, принято решение выделить 34 млн рублей на ремонт ангиографа в ГКБ №5.
Напомним, кадровые изменения произошли сразу в нескольких нижегородских больницах. Сергей Богданов переходит из НОКБ имени Семашко в ГКБ №5. Прежний главврач ГКБ №5 Николай Родин возглавит городскую больницу №33. А НОКБ имени Семашко теперь будет руководить глава Нижегородского онкоцентра и главный внештатный онколог региона Сергей Гамаюнов.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+