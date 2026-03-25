Две поликлиники присоединят к ГКБ №5 в Нижнем Новгороде

Нижегородскую городскую клиническую больницу №5 сделают опорной. Об этом пишет главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов со ссылкой на министра здравоохранения региона Галину Михайлову.

Так, к больнице планируют присоединить две городские поликлиники. После объединения учреждение получит статус опорного.

Кроме того, принято решение выделить 34 млн рублей на ремонт ангиографа в ГКБ №5.

Напомним, кадровые изменения произошли сразу в нескольких нижегородских больницах. Сергей Богданов переходит из НОКБ имени Семашко в ГКБ №5. Прежний главврач ГКБ №5 Николай Родин возглавит городскую больницу №33. А НОКБ имени Семашко теперь будет руководить глава Нижегородского онкоцентра и главный внештатный онколог региона Сергей Гамаюнов.