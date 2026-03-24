Нижегородцам старше 65 лет предлагают бесплатно привиться от пневмококка

Нижегородцев старше 65 лет приглашают пройти бесплатную вакцинацию от пневмококковой инфекции.
Как рассказал главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов, что в регион уже поступила поливалентная вакцина "Пневмовакс 23", она распределена по медицинским учреждениям.
Прививка особенно рекомендуется пожилым людям, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом или имеет избыточную массу тела.
Получить препарат можно бесплатно в поликлиниках по месту жительства.
Уточнить, есть ли вакцина в конкретном медучреждении и имеются ли показания к прививке, можно у врача отделения профилактики или у своего участкового терапевта.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в тройку лидеров по закупкам лекарств.
