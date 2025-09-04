Бывшую сотрудницу нижегородского НИИ осудят за многомиллионную взятку Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника группы производственно-технического обеспечения одного из научно-исследовательских институтов. Женщину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, с января 2024 года по апрель 2025 года она получила от представителя коммерческой организации более 2 млн рублей. За эти деньги обвиняемая предоставляла информацию о снабжении отдела материально-техническими ресурсами, содействовала заключению договоров на поставку оборудования и способствовала своевременной оплате продукции.

Незаконная деятельность была выявлена и пресечена следователями СК России при участии оперативников УФСБ по Нижегородской области. Суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, где его рассмотрят по существу.

Ранее в Нижнем Новгороде за взятки осудили трех экс-сотрудников НИИ.