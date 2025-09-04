Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Работы на Нижегородской станции аэрации продолжатся до 2029 года
ГАИ будет получать от Минздрава данные о состоянии здоровья водителей
Нижегородские льготники могут выбрать формат соцуслуг до 1 октября
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
04 сентября 2025 13:15  [98] Бывшую сотрудницу нижегородского НИИ осудят за многомиллионную взятку
04 сентября 2025 11:30  [158] ПАЗ врезался в скорую помощь с детьми на Автозаводе
04 сентября 2025 10:45  [172] Жителя Выксы осудят за мошенничество с соцвыплатами
04 сентября 2025 10:26  [204] Задержан подозреваемый в массовом отравлении алкоголем в Балахне
04 сентября 2025 10:04  [204] Водитель без прав насмерть сбил женщину в нижегородском поселке
04 сентября 2025 09:19  [193] Бастрыкин потребовал отчет по делу о травме ребенка на празднике в Княгинине
03 сентября 2025 18:33  [383] Менеджера из Сокольского осудят за мошенничество на 28 млн рублей
03 сентября 2025 18:10  [391] Сотрудника сотового оператора в Выксе задержали за продажу данных абонентов
03 сентября 2025 16:14  [377] Гибель пожарного на нижегородском складе обернулась проверкой СК
03 сентября 2025 16:00  [381] Озвучены подробности ареста экс-главы нижегородского "ГУММиД"
Происшествия

Бывшую сотрудницу нижегородского НИИ осудят за многомиллионную взятку

04 сентября 2025 13:15  [98] Происшествия
Бывшую сотрудницу нижегородского НИИ осудят за многомиллионную взятку

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника группы производственно-технического обеспечения одного из научно-исследовательских институтов. Женщину обвиняют в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным следствия, с января 2024 года по апрель 2025 года она получила от представителя коммерческой организации более 2 млн рублей. За эти деньги обвиняемая предоставляла информацию о снабжении отдела материально-техническими ресурсами, содействовала заключению договоров на поставку оборудования и способствовала своевременной оплате продукции.

Незаконная деятельность была выявлена и пресечена следователями СК России при участии оперативников УФСБ по Нижегородской области. Суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, где его рассмотрят по существу.

Ранее в Нижнем Новгороде за взятки осудили трех экс-сотрудников НИИ.

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взятки СК РФ Уголовное дело
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных