Владимир Беспалов: "Успешная жизнь в нашей стране напрямую связана с подготовкой кадров для предприятий" Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

"Успешная жизнь в нашей стране напрямую связана с подготовкой кадров для работы на предприятиях, обеспечивающих население необходимыми товарами, технологиями развития", - подчеркнул председатель комитета Законодательного собрания Нижегородской области по ЖКХ и ТЭК (фракция «Единая Россия») Владимир Беспалов, комментируя итоги проведения третьего окружного отчётно-программного форума "Есть результат!" партия "Единая Россия", который прошел 25 марта в Нижнем Новгороде.

Владимир Беспалов принял участие в работе круглого стола "Инженеры будущего: кадры для технологического суверенитета" на форуме.

"Круглый стол показал важность профориентации со школьного возраста. Некоторые коллеги говорили о создании ясельных групп, которые были бы направлены на подготовку юных инженеров. Впоследствии юные специалисты вырастут в больших ученых, развивающих нашу науку и технологии. Практически все присутствующие были согласны с тем, что без раннего вовлечения наших ребят в инженерную деятельность подготовить настоящих профессионалов не получится. В связи с этим я считаю, что работа депутатов должна быть направлена на повышение квалификации наших школьников, студентов не только с точки зрения их профессионального роста, но и с точки зрения формирования из них настоящих патриотов нашей страны. На круглом столе мы смогли оценить опыт коллег в других субъектах страны, которые занимаются подготовкой кадров, образовательными программами, необходимыми для утоления кадрового голода, существующего у наших предприятий", - сказал Владимир Беспалов.

"Форум традиционно является замечательной площадкой для обмена мнениями и обсуждения тех вопросов, которые в целом отражают результаты работы депутатов, однопартийцев в рамках народной программы. Важно отметить, что наша работа напрямую связана с реализацией народной программы. И теперь мы формируем новую народную программу, которая будет состоять из мероприятий, направленных на развитие нашей страны, создание условий для развития граждан. Вся эта деятельность в значительной степени определит вектор развития нашей страны в предстоящее пятилетие", - подчеркнул Владимир Беспалов.