Рейды против незаконной продажи вейпов пройдут в Нижегородской области

В Нижегородской области готовятся к массовым проверкам торговых точек, где могут незаконно продавать никотинсодержащую продукцию, включая вейпы. В первую очередь рейды пройдут в Нижнем Новгороде.
Инициатива исходит от губернатора Глеба Никитина. К проверкам подключатся прокуратура региона, управление Роспотребнадзора, областное управление МВД, министерство промышленности, торговли и предпринимательства, министерство образования и органы местного самоуправления.
26 марта в Нижегородском кремле состоялось совещание, посвященное сокращению числа торговых точек, специализирующихся на продаже вейпов. Заместитель губернатора Андрей Чечерин напомнил, что по закону торговать устройствами для потребления никотинсодержащей продукции запрещено ближе чем в 100 метрах от детских садов, школ, учреждений дополнительного и среднего профессионального образования, а также вузов.
По словам Андрея Чечерина, власти намерены проверять, кто и чем торгует рядом с образовательными учреждениями, а также проводить контрольные закупки. Продажа вейпов несовершеннолетним запрещена и влечет административную ответственность.
В региональном министерстве образования сообщили, что к борьбе с незаконной торговлей смогут подключиться и сами жители. В ближайшее время планируется запуск чат-бота в мессенджере Мах, через который родители школьников и студентов, а также другие горожане смогут сообщать о торговых точках, расположенных рядом с учебными заведениями.
Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с инициативой запретить продажу вейпов в регионе. Эту идею поддержал президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Саров.
25 марта Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции одобрила предложение о запрете вейпов в России. Первый вице-премьер Денис Мантуров подтвердил, что дальнейшую проработку вопроса возьмут на себя федеральные органы власти.
Отказ от курения и алкоголя, а также популяризация здорового образа жизни остаются одними из задач, поставленных регионам в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области планируют эксперимент по запрету продажи вейпов.
