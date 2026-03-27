70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Последние новости рубрики Общество
27 марта 2026 12:09
20 нижегородских педагогов вышли в финал областного этапа конкурса "Учитель года России"
27 марта 2026 11:54
Рейды против незаконной продажи вейпов пройдут в Нижегородской области
27 марта 2026 11:43
Чистые трубы – чистая вода: гидропневматическая очистка сетей в Автозаводском районе
27 марта 2026 11:40
Строительство двух новых станций метро завершат к августу 2027 года
27 марта 2026 11:12
Два новых медицинских центра для детей открылись в Нижнем Новгороде
27 марта 2026 11:07
Нижегородский филиал "Т Плюс" заменит 20 км тепловых сетей в 2026 году
27 марта 2026 10:57
Садовые товарищества включили в программу социальной догазификации
27 марта 2026 10:41
Нижегородцев предупредили об увеличении срока получения загранпаспортов
27 марта 2026 10:22
Евгений Люлин подчеркнул, что системная работа нижегородцев по поддержке семей с детьми приносит свои плоды
27 марта 2026 10:18
Театр начинается с клика – как цифра отражает любовь к искусству
Общество

Рейды против незаконной продажи вейпов пройдут в Нижегородской области

27 марта 2026 11:54 Общество
Рейды против незаконной продажи вейпов пройдут в Нижегородской области

Фото: Максим Герасимов

В Нижегородской области готовятся к массовым проверкам торговых точек, где могут незаконно продавать никотинсодержащую продукцию, включая вейпы. В первую очередь рейды пройдут в Нижнем Новгороде.

Инициатива исходит от губернатора Глеба Никитина. К проверкам подключатся прокуратура региона, управление Роспотребнадзора, областное управление МВД, министерство промышленности, торговли и предпринимательства, министерство образования и органы местного самоуправления.

26 марта в Нижегородском кремле состоялось совещание, посвященное сокращению числа торговых точек, специализирующихся на продаже вейпов. Заместитель губернатора Андрей Чечерин напомнил, что по закону торговать устройствами для потребления никотинсодержащей продукции запрещено ближе чем в 100 метрах от детских садов, школ, учреждений дополнительного и среднего профессионального образования, а также вузов.

По словам Андрея Чечерина, власти намерены проверять, кто и чем торгует рядом с образовательными учреждениями, а также проводить контрольные закупки. Продажа вейпов несовершеннолетним запрещена и влечет административную ответственность.

В региональном министерстве образования сообщили, что к борьбе с незаконной торговлей смогут подключиться и сами жители. В ближайшее время планируется запуск чат-бота в мессенджере Мах, через который родители школьников и студентов, а также другие горожане смогут сообщать о торговых точках, расположенных рядом с учебными заведениями.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с инициативой запретить продажу вейпов в регионе. Эту идею поддержал президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Саров.

25 марта Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции одобрила предложение о запрете вейпов в России. Первый вице-премьер Денис Мантуров подтвердил, что дальнейшую проработку вопроса возьмут на себя федеральные органы власти.

Отказ от курения и алкоголя, а также популяризация здорового образа жизни остаются одними из задач, поставленных регионам в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь".

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области планируют эксперимент по запрету продажи вейпов.

Новости по теме
13 марта 2026 18:00
Онколог предупредил нижегородцев о риске опухолей из-за вейпов и кальянов
12 марта 2026 10:28
Рак гортани обнаружили у нижегородского вейпера
23 декабря 2025 18:03
Нарушения в работе вейп-магазинов выявили в Нижнем Новгороде
13 ноября 2025 15:02
Уголовную ответственность за продажу вейпов могут ввести в Нижегородской области
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
