Онколог предупредил нижегородцев о риске опухолей из-за вейпов и кальянов

Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Фото: Максим Герасимов

Нижегородские врачи вновь обратили внимание жителей региона на опасность курения, включая электронные сигареты и кальяны. Поводом стал клинический случай из практики онкологов.

В Нижнем Новгороде у женщины около 30 лет диагностировали рак гортани. По словам медиков, злокачественная опухоль развилась после пяти лет употребления вейпов и кальянов.

Заведующий 9-м онкологическим отделением опухолей головы и шеи НИИ клинической онкологии Нижегородского областного онкодиспансера Сергей Дмитриев пояснил, что такие новообразования нередко развиваются на фоне хронических воспалительных процессов слизистой оболочки. Среди первых признаков он назвал стойкую осиплость, изменение тембра и звучности голоса.

По словам специалиста, переход воспаления в злокачественную форму может остаться незамеченным, поскольку изменения голоса происходят постепенно. Пациентка обратилась к врачам именно из-за длительной осиплости.

"Многие полагают, что альтернативные курению способы употребления табака и доставки никотина менее вредны для организма или вовсе безопасны. Это абсолютно не так. Вейпы и другие альтернативы курению приводят к злокачественным опухолям и хроническим заболеваниям. В первую очередь, это связано с бесконтрольностью их употребления. Как правило, люди практически не расстаются с электронными сигаретами – в итоге патологические процессы протекают не менее агрессивно, чем при обычном курении", – отметил Дмитриев.

Врач отметил, что средний возраст пациентов с раком гортани составляет около 60 лет, однако подобные диагнозы все чаще ставят и молодым людям. По его мнению, единственным способом снизить риск остается полный отказ от курения.

Напомним, именно губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с инициативой запретить продажу вейпов в регионе, наделив регионы такими полномочиями и сделав область пилотной площадкой. Данную идею поддержал президент Владимир Путин. 

С сентября магазины региона присоединяются к оферте о самоограничении продаж вейпов, чтобы заранее подготовиться к возможным изменениям и сократить их ассортимент.

Также власти продолжают работу по снижению потребления алкоголя. На встрече с президентом 6 марта Никитин сообщил, что в 2025 году показатель снизился на 14,6%, что значительно выше среднероссийского уровня в 5%.

Сокращение распространенности курения и употребления алкоголя реализуется в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Ранее медики рассказали о риске "попкорновой болезни" у вейперов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

