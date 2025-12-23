Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 декабря 2025 19:25Найден перевозчик на два автобусных маршрута между Кстовом и Нижним Новгородом
23 декабря 2025 19:06Мусор незаконно сбрасывают на берег Волги в Кстовском районе
23 декабря 2025 18:37Готовность дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде достигла 43%
23 декабря 2025 18:03Нарушения в работе вейп-магазинов выявили в Нижнем Новгороде
23 декабря 2025 17:47Гидрометцентр: потепление придет в Нижегородскую область в конце декабря
23 декабря 2025 17:40В Кремле озвучили результаты блокировки звонков в иностранных мессенджерах
23 декабря 2025 17:15Почти 69 млн рублей направят на круглосуточную защиту нижегородских мостов
23 декабря 2025 16:53Стало известно, сколько стоят живые елки на нижегородских базарах
23 декабря 2025 16:32Лыковую дамбу открыли для проезда после ремонта трамвайных путей
23 декабря 2025 16:07Аналитики определили операторов-лидеров цифровой безопасности для нижегородцев
Общество

Нарушения в работе вейп-магазинов выявили в Нижнем Новгороде

23 декабря 2025 18:03 Общество
Нарушения в работе вейп-магазинов выявили в Нижнем Новгороде

Фото: АНО "Институт демографического развития"

В Нижнем Новгороде провели общественный мониторинг торговых точек, где реализуют никотинсодержащие и безникотиновые курительные системы. Проверку организовали АНО "Институт демографического развития" и движение "Здоровое отечество". Мониторинг прошел в рамках проекта "Антивейп".

Во время обхода зафиксировали ряд нарушений, связанных с соблюдением правил торговли такой продукцией: в некоторых точках отсутствовали уголок потребителя и комплект разрешительных документов на деятельность индивидуального предпринимателя, встречались изделия без маркировки, товар был размещен в открытой выкладке на полках. Также инспекторы отметили наличие ценников на устройства и уличную световую вывеску "Вейп".

Кроме того, одна из точек располагалась в непосредственной близости от корпуса нижегородского вуза. По мнению организаторов, такое соседство облегчает студентам покупку никотинсодержащих изделий, повышая риск формирования зависимости и ущерба для здоровья молодежи.

По итогам мониторинга инспекционная группа оформила акты. Представителей каждой торговой точки уведомили о необходимости устранить выявленные нарушения. Повторную общественную проверку планируется провести после новогодних праздников.

Мероприятие стало частью системной работы региона по ограничению оборота вейпов, которая ведется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Директор Института демографического развития Евгений Журавлев отметил, что полный запрет на вейпы возможен только при федеральном решении, поэтому сейчас используются доступные меры: контроль, фиксация нарушений и требования к недобросовестным предпринимателям устранить несоответствия. Он добавил, что "шаг за шагом" вейпы будут убирать из поля зрения детей и подростков.

Журавлев подчеркнул, что вейпы представляют для молодежи "бомбу замедленного действия", поэтому откладывать борьбу с ними нельзя.

Также он заявил, что мониторинг призван дать сигнал бизнесу и обществу: прежняя практика недопустима. По его словам, точки продаж нередко открываются рядом со школами и другими учебными заведениями, в них встречается контрафактная продукция, а прибыль фактически получается "на жизнях и здоровье" тех, кто еще не успел окрепнуть. Поскольку подростки не могут в полной мере оценить последствия для здоровья, важно помогать им избавляться от зависимости всеми возможными способами, заключил Журавлев.

Напомним, что идею полного запрета вейпов в России поддержал президент Владимир Путин. Скоро в Нижегородской области могут провести эксперимент по запрету вейпов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
демография Курение
Поделиться:
Новости по теме
22 декабря 2025 11:40Евгений Люлин: "Вейпы должны стать немодными для молодежи"
17 декабря 2025 14:16В России ввели запрет на продажу вейпов и табака на остановках
15 декабря 2025 09:00Нижегородцам рассказали, как вредные привычки влияют на здоровье сердца
13 ноября 2025 15:02Уголовную ответственность за продажу вейпов могут ввести в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных