Нарушения в работе вейп-магазинов выявили в Нижнем Новгороде Общество

Фото: АНО "Институт демографического развития"

В Нижнем Новгороде провели общественный мониторинг торговых точек, где реализуют никотинсодержащие и безникотиновые курительные системы. Проверку организовали АНО "Институт демографического развития" и движение "Здоровое отечество". Мониторинг прошел в рамках проекта "Антивейп".

Во время обхода зафиксировали ряд нарушений, связанных с соблюдением правил торговли такой продукцией: в некоторых точках отсутствовали уголок потребителя и комплект разрешительных документов на деятельность индивидуального предпринимателя, встречались изделия без маркировки, товар был размещен в открытой выкладке на полках. Также инспекторы отметили наличие ценников на устройства и уличную световую вывеску "Вейп".

Кроме того, одна из точек располагалась в непосредственной близости от корпуса нижегородского вуза. По мнению организаторов, такое соседство облегчает студентам покупку никотинсодержащих изделий, повышая риск формирования зависимости и ущерба для здоровья молодежи.

По итогам мониторинга инспекционная группа оформила акты. Представителей каждой торговой точки уведомили о необходимости устранить выявленные нарушения. Повторную общественную проверку планируется провести после новогодних праздников.

Мероприятие стало частью системной работы региона по ограничению оборота вейпов, которая ведется по инициативе губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Директор Института демографического развития Евгений Журавлев отметил, что полный запрет на вейпы возможен только при федеральном решении, поэтому сейчас используются доступные меры: контроль, фиксация нарушений и требования к недобросовестным предпринимателям устранить несоответствия. Он добавил, что "шаг за шагом" вейпы будут убирать из поля зрения детей и подростков.

Журавлев подчеркнул, что вейпы представляют для молодежи "бомбу замедленного действия", поэтому откладывать борьбу с ними нельзя.

Также он заявил, что мониторинг призван дать сигнал бизнесу и обществу: прежняя практика недопустима. По его словам, точки продаж нередко открываются рядом со школами и другими учебными заведениями, в них встречается контрафактная продукция, а прибыль фактически получается "на жизнях и здоровье" тех, кто еще не успел окрепнуть. Поскольку подростки не могут в полной мере оценить последствия для здоровья, важно помогать им избавляться от зависимости всеми возможными способами, заключил Журавлев.

Напомним, что идею полного запрета вейпов в России поддержал президент Владимир Путин. Скоро в Нижегородской области могут провести эксперимент по запрету вейпов.