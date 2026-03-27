Проект филиала Русского музея в Нижегородском кремле направили на экспертизу  

Проект создания филиала Русского музея в Нижнем Новгороде проходит экспертизу, сообщили НИА "Нижний Новгород" в региональном минкульте.
Сейчас техническая готовность корпуса №10 Нижегородского кремля превышает 60%.
Как рассказали в профильном министерстве, в проект внесли корректировки, связанные с заменой оборудования, изначально предусмотренного документацией, на отечественные аналоги.
Напомним, проектно-сметную документацию разработали в 2021 году. Однако часть указанного в ней оборудования в настоящее время либо не поставляется в Россию, либо больше не производится.
Обновленные материалы уже направлены на экспертизу. Сроки завершения работ пока неизвестны.
На первом этаже здания планируется открыть музейный магазин, кафе и административные кабинеты, а на втором -выставочные помещения площадью около 1000 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что открытие филиала Русского музея отложено на неопределенный срок. Изначально его планировали открыть в 2025 году.
