Открытие филиала Русского музея в Нижегородском кремле откладывается Культура и отдых

Фото: Наталья Суханова/ Telegram

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Открытие филиала Русского музея на территории Нижегородского кремля отложили. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Как рассказали в ведомстве, проектно-сметная документация для будущего музея была подготовлена еще в 2021 году. Однако реализация проекта столкнулась с серьезными трудностями.

По словам представителей министерства, часть оборудования, предусмотренного проектом, сегодня либо не поставляется в Россию, либо полностью отсутствует на внутреннем рынке.

В связи с этим сейчас ведется пересмотр проектных решений. Основная задача — найти подходящие отечественные аналоги, которые смогут заменить недоступное оборудование.

В министерстве подчеркнули, что точные сроки завершения корректировок пока не определены, равно как и дата открытия музея.

Напомним, что изначально открытие филиала Русского музея в Нижнем Новгороде планировалось на 2025 год.