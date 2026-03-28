Нижегородский онколог напомнил мужчинам о риске рака груди

Заболеть раком груди могут не только женщины, но и мужчины. Об этом рассказал в рамках интернет-конференции НИА "Нижний Новгород" Сергей Гамаюнов, главный внештатный онколог регионального минздрава, главврач НИИ клинической онкологии и НОКБ имени Семашко.
"У мужчин есть зачаток грудной железы, и в нем могут возникать различные патологии, в том числе перерождение нормальных клеток в опухолевые. Следовательно, рак груди у мужчин встречается", - объяснил эксперт, отвечая на заданный вопрос.
По словам Гамаюнова, в Нижегородской области такие случаи редки - несколько случаев в год.
Рак груди у мужчин лечится по тем же правилам, что и рак грудной железы у женщин. "По крайней мере, очень похожие подходы к лечению", - отметил онколог.
