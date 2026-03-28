Нижегородский онколог напомнил мужчинам о риске рака груди

Фото: сгенерировано нейросетью

Заболеть раком груди могут не только женщины, но и мужчины. Об этом рассказал в рамках интернет-конференции НИА "Нижний Новгород" Сергей Гамаюнов, главный внештатный онколог регионального минздрава, главврач НИИ клинической онкологии и НОКБ имени Семашко

"У мужчин есть зачаток грудной железы, и в нем могут возникать различные патологии, в том числе перерождение нормальных клеток в опухолевые. Следовательно, рак груди у мужчин встречается", - объяснил эксперт, отвечая на заданный вопрос. 

По словам Гамаюнова, в Нижегородской области такие случаи редки - несколько случаев в год. 

Рак груди у мужчин лечится по тем же правилам, что и рак грудной железы у женщин. "По крайней мере, очень похожие подходы к лечению", - отметил онколог. 

Ранее ученые оценили риск появления рака у нижегородцев из-за грязного воздуха. 

Напомним, что задать вопрос Сергею Гамаюнову можно до 10 апреля включительно, заполнив специальную форму на сайте НИА "Нижний Новгород" (ищите ее под уже заданными вопросами). 

