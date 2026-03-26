Ученые оценили риск появления рака у нижегородцев из-за грязного воздуха

Сотрудники кафедры экологии ННГУ проанализировали данные экологического мониторинга и статистику заболеваемости, чтобы оценить, как атмосферные загрязнители влияют на риск развития онкологических заболеваний у жителей Нижнего Новгорода. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы вузы Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

Выяснилось, что в воздухе приволжской столицы фиксируются повышенные концентрации формальдегида, бензола и этилбензола. Эти вещества могут ежегодно приводить к дополнительным случаям онкологических заболеваний.

Так, воздействие формальдегида, по оценкам ученых, связано с появлением около 9 случаев рака среди детей и 70 — среди взрослых. Бензол может провоцировать порядка 6 случаев у детей и 64 — у взрослых. Этилбензол — около 3 случаев среди детей и 9 среди взрослых.

В совокупности влияние этих загрязнителей может приводить к 143 дополнительным случаям рака в год среди взрослого населения и к 15 случаям среди детей.

Исследователи также оценили индивидуальные риски. Для взрослых они определены как средние, для детей — как низкие. При этом специалисты подчеркивают, что даже такие показатели требуют постоянного медицинского контроля, а также системной работы по снижению выбросов канцерогенных веществ в атмосферу города.

Ранее эксперты назвали основные причины смертности в Нижегородской области.