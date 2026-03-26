Разыскиваются родственники горьковчан, погибших в плену в годы ВОВ
Встреча Владимира Путина с Глебом Никитиным: что известно
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Паводок может оставить без дорог 15 нижегородских населенных пунктов
Последние новости рубрики Общество
26 марта 2026 09:59
Многодетная семья из Нижнего Новгорода сменила аварийное жилье на новое
26 марта 2026 09:40
Перечень инвазивных растений составили в Нижегородской области
26 марта 2026 09:21
Ученые оценили риск появления рака у нижегородцев из-за грязного воздуха
26 марта 2026 09:01
Каждый третий смартфон в Нижегородской области поддерживает 5G
26 марта 2026 08:35
Фестиваль "Женское сердце России" собрал в Уфе 160 матерей и жен бойцов СВО
25 марта 2026 18:59
Нижегородское метро направит почти 8,9 млн рублей на ремонт "Буревестника"
25 марта 2026 18:10
"Ростелеком" организовал в Нижнем Новгороде общешкольный турнир по игре "Безопасный интернет"
25 марта 2026 18:04
В Нижнем Новгороде представили инициативы по поддержке молодежи
25 марта 2026 18:01
Программу подготовки гидов из числа ветеранов боевых действий предложили запустить в России
25 марта 2026 17:18
Дмитрий Чернышенко и Владимир Якушев посетили нижегородский ИТ-кампус "Неймарк"
26 марта 2026 09:21 Общество
Ученые оценили риск появления рака у нижегородцев из-за грязного воздуха

Сотрудники кафедры экологии ННГУ проанализировали данные экологического мониторинга и статистику заболеваемости, чтобы оценить, как атмосферные загрязнители влияют на риск развития онкологических заболеваний у жителей Нижнего Новгорода. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы вузы Алексей Никонов в своем телеграм-канале. 

Выяснилось, что в воздухе приволжской столицы фиксируются повышенные концентрации формальдегида, бензола и этилбензола. Эти вещества могут ежегодно приводить к дополнительным случаям онкологических заболеваний.

Так, воздействие формальдегида, по оценкам ученых, связано с появлением около 9 случаев рака среди детей и 70 — среди взрослых. Бензол может провоцировать порядка 6 случаев у детей и 64 — у взрослых. Этилбензол — около 3 случаев среди детей и 9 среди взрослых.

В совокупности влияние этих загрязнителей может приводить к 143 дополнительным случаям рака в год среди взрослого населения и к 15 случаям среди детей.

Исследователи также оценили индивидуальные риски. Для взрослых они определены как средние, для детей — как низкие. При этом специалисты подчеркивают, что даже такие показатели требуют постоянного медицинского контроля, а также системной работы по снижению выбросов канцерогенных веществ в атмосферу города.

Ранее эксперты назвали основные причины смертности в Нижегородской области. 

Новости по теме
28 января 2026 11:00
Росприроднадзор нашел серьезные эконарушения на полигоне ТКО в Кстове
22 января 2026 13:47
Нижегородская станция аэрации получила новое предупреждение из-за вони
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
18 марта 2026 16:38
Сокровища книжного фонда: фоторепортаж из хранилища ННГУ
Архив
