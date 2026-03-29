Онколог Гамаюнов призвал проходить диспансеризацию даже здоровых людей Общество

Нижегородцам не стоит игнорировать профилактические обследования, даже если нет жалоб на здоровье. Об этом рассказал главный внештатный онколог регионального минздрава Сергей Гамаюнов, отвечая на вопрос читателя в рамках интернет-конференции НИА "Нижний Новгород".

По словам специалиста, регулярные проверки должны включать не только онкоскрининг, но и обследования на ранние признаки других заболеваний — сердечно-сосудистых и эндокринных. Такие обследования проводятся в формате диспансеризации и профилактических осмотров. Они доступны бесплатно в системе ОМС. Более того, работодатель обязан предоставить сотруднику один оплачиваемый день в году для прохождения таких обследований.

Гамаюнов подчеркнул, что диспансеризация позволяет выявлять скрытые и начинающиеся заболевания. В рамках обследований оцениваются, в частности, уровень холестерина, сахара в крови, артериальное давление и состояние сердечно-сосудистой системы.

При этом в программу диспансеризации включены и мероприятия, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний. Перечень обследований зависит от возраста и пола пациента, однако в целом позволяет диагностировать большинство видов рака на ранних стадиях.

"Эти проверки надо проходить тогда, когда чувствуешь себя абсолютно здоровым человеком", — отметил главврач Нижегородского онкоцентра и областной больницы имени Семашко Сергей Гамаюнов.

По данным эксперта, в прошлом году в ходе диспансеризации и профосмотров было выявлено более двух тысяч онкологических заболеваний.

При этом, если болезнь обнаруживают во время профилактических обследований, в 80% случаев речь идет о первой или даже доклинической стадии. Это позволяет применять щадящие, малоинвазивные методы лечения и дает пациентам высокие шансы на долгую жизнь без серьезных последствий.

С 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина реализуется национальный проект "Продолжительная и активная жизнь". На достижение его целей нацелено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. В свою очередь сам нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, ФАПов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.