70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 марта 2026 08:12
Эксклюзив
Онколог Гамаюнов призвал проходить диспансеризацию даже здоровых людей
28 марта 2026 17:00
Порядок оказания медпомощи детям обновили в России
28 марта 2026 15:47
Никитин обсудил с Щелоковым развитие городской среды Арзамаса
28 марта 2026 15:13
Проезд по Зеленскому съезду все еще ограничен из-за оползня
28 марта 2026 14:19
Эксклюзив
Нижегородский онколог напомнил мужчинам о риске рака груди
28 марта 2026 13:55
Ряд населенных пунктов Кстовского района останется без воды 31 марта
28 марта 2026 13:33
Эксклюзив
Человеку нужен человек: как в интернатах восстанавливают родственные связи
28 марта 2026 12:40
Магнитная буря накроет Нижегородскую область 3 апреля
28 марта 2026 12:18
Новые правила диспансеризации женщин ввели в Нижнем Новгороде
28 марта 2026 11:38
Как записать ребенка в первый класс в Нижегородской области в 2026 году
Общество

Онколог Гамаюнов призвал проходить диспансеризацию даже здоровых людей

29 марта 2026 08:12 Общество
Онколог Гамаюнов призвал проходить диспансеризацию даже здоровых людей

Нижегородцам не стоит игнорировать профилактические обследования, даже если нет жалоб на здоровье. Об этом рассказал главный внештатный онколог регионального минздрава Сергей Гамаюнов, отвечая на вопрос читателя в рамках интернет-конференции НИА "Нижний Новгород".

По словам специалиста, регулярные проверки должны включать не только онкоскрининг, но и обследования на ранние признаки других заболеваний — сердечно-сосудистых и эндокринных. Такие обследования проводятся в формате диспансеризации и профилактических осмотров. Они доступны бесплатно в системе ОМС. Более того, работодатель обязан предоставить сотруднику один оплачиваемый день в году для прохождения таких обследований.

Гамаюнов подчеркнул, что диспансеризация позволяет выявлять скрытые и начинающиеся заболевания. В рамках обследований оцениваются, в частности, уровень холестерина, сахара в крови, артериальное давление и состояние сердечно-сосудистой системы.

При этом в программу диспансеризации включены и мероприятия, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний. Перечень обследований зависит от возраста и пола пациента, однако в целом позволяет диагностировать большинство видов рака на ранних стадиях.

"Эти проверки надо проходить тогда, когда чувствуешь себя абсолютно здоровым человеком", — отметил главврач Нижегородского онкоцентра и областной больницы имени Семашко Сергей Гамаюнов.

По данным эксперта, в прошлом году в ходе диспансеризации и профосмотров было выявлено более двух тысяч онкологических заболеваний.

При этом, если болезнь обнаруживают во время профилактических обследований, в 80% случаев речь идет о первой или даже доклинической стадии. Это позволяет применять щадящие, малоинвазивные методы лечения и дает пациентам высокие шансы на долгую жизнь без серьезных последствий.

Напомним, что задать вопрос Сергею Гамаюнову можно до 10 апреля включительно, заполнив специальную форму на сайте НИА "Нижний Новгород" (ищите ее под уже заданными вопросами). 

С 2025 года по поручению президента РФ Владимира Путина реализуется национальный проект "Продолжительная и активная жизнь". На достижение его целей нацелено проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации. В свою очередь сам нацпроект "Продолжительная и активная жизнь" направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, ФАПов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
диспансеризация онкология Сергей Гамаюнов
Поделиться:
Новости по теме
28 марта 2026 14:19
Эксклюзив
Нижегородский онколог напомнил мужчинам о риске рака груди
27 марта 2026 10:08
Низкий уровень смертности от рака зафиксирован в Нижегородской области
27 февраля 2026 13:38
Онлайн-консультации запустили в Нижегородском онкоцентре
06 февраля 2026 15:54
Более 18 тысяч злокачественных новообразований выявили у нижегородцев
10 октября 2025 11:07
Больше половины нижегородцев узнают о раке на ранней стадии
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных