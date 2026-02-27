Онлайн-консультации запустили в Нижегородском онкоцентре Общество

Фото: Никита Духник

В Научно-исследовательском институте клинической онкологии "Нижегородский областной клинический онкологический диспансер" начала действовать услуга онлайн-консультаций. Ею могут воспользоваться пациенты, проходящие лечение в учреждении или состоящие на диспансерном наблюдении.

Ранее во многих случаях требовался личный визит к врачу. Теперь часть вопросов можно решать дистанционно через мобильное приложение "Телемед 52" или портал "Госуслуги".

Такой формат подходит для контроля заживления после операций и в период реабилитации, корректировки схем химиотерапии и устранения побочных эффектов. Онлайн также можно получить рекомендации по питанию и образу жизни.

Запуск сервиса повышает доступность и непрерывность медпомощи и делает лечение более комфортным для пациентов. Консультации проходят по защищённым каналам связи, что гарантирует конфиденциальность данных.

Главный врач НИИКО "НОКОД", главный внештатный специалист-онколог регионального минздрава Сергей Гамаюнов отметил, что телемедицина помогает экономить время и силы, особенно жителям отдалённых районов. Дистанционные приёмы позволяют оперативно корректировать лечение, снижая нагрузку на поликлинику и риски внутрибольничных инфекций.

Процедура подключения к сервису упрощена. Во время очного приема пациент оформляет согласие на дистанционные консультации, после чего врач самостоятельно назначает дату онлайн-встречи без обращения в регистратуру. В личном кабинете приложения "Телемед 52" в разделе "События" отображаются дата, время и данные специалиста, при необходимости можно заранее прикрепить медицинские документы.

При этом дистанционный формат дополняет традиционные приемы: если пациенту требуется очный осмотр, запись организуют в обычном порядке.

Для подключения нужны устройство с интернетом и подтверждённая учётная запись на "Госуслугах". Сотрудники помогают пациентам настроить сервис во время визита.

Развитие цифровых сервисов в здравоохранении ведется в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", реализуемого по поручению президента России Владимира Путина. Его цель — повышение ожидаемой продолжительности жизни к 2030 году.

Напомним, через мессенджер MAX нижегородцам доступен ряд медицинских услуг. Теперь через чат-бот можно записаться на прием к врачу и дистанционно закрыть больничный лист.