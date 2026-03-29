Общество

Нижегородцам напомнили о важных законодательных изменениях с 1 апреля

29 марта 2026 15:15 Общество
Нижегородцам напомнили о важных законодательных изменениях с 1 апреля

Спикер Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин напомнил нижегородцам о важных изменениях, которые начнут действовать с 1 апреля. Эти нововведения затронут различные аспекты жизни и коснутся многих жителей региона.

Во-первых, произойдёт индексация социальных пенсий. Размер выплат увеличится на 6,8%. Это повышение затронет около 4,3 млн россиян, что поможет улучшить их финансовое положение.

Во-вторых, вступят в силу новые правила работы сервисов рассрочки. Теперь цена товара при покупке в рассрочку не может превышать цену при полной оплате. Комиссии за оформление рассрочки и внесение платежей будут запрещены. Максимальный срок рассрочки составит 6 месяцев, а неустойка за просрочку платежей не превысит 20% годовых от суммы долга.

Третье важное изменение касается выдачи ипотеки. Центробанк запретил банкам учитывать "серые" доходы при оценке заёмщиков. Это направлено на повышение прозрачности и безопасности ипотечных сделок.

Также с 1 апреля изменятся правила выдачи микрокредитов. Максимальная переплата по займам сроком до года снизится с 130% до 100% от суммы долга. Это поможет защитить заёмщиков от чрезмерных финансовых нагрузок.

Кроме того, с 1 апреля нельзя будет приобрести некоторые товары, такие как духи, туалетная вода, пиво, шины, упакованная вода и другие маркированные товары, если они не прошли систему "Честный знак". Это направлено на борьбу с контрафактной продукцией и повышение качества товаров.

Наконец, начнёт действовать первый национальный стандарт благоустройства территорий для владельцев собак. Стандарт установит требования к обустройству игровых, дрессировочных, гигиенических и прогулочных зон для собак. Это поможет создать комфортные условия для животных и их владельцев, а также улучшить общий облик городских территорий.

