Предельный размер переплаты по микрозаймам снизят в России с 1 апреля

С 1 апреля в России уменьшится предельный размер переплаты по потребительским займам, которые микрофинансовые организации выдают на срок до одного года. Показатель снизят со 130% до 100% от суммы основного долга. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе саморегулируемой организации "МиР".

Как пояснили в СРО, нововведение направлено на ограничение максимально возможной суммы переплаты по таким займам.

В организации привели пример отдельной категории займов — до 100 тысяч рублей на срок от 125 до 180 дней. С учетом нового лимита при ставке 0,8% в день оформить заем на срок более 125 дней станет невозможно, поскольку будет превышен установленный предел переплаты.

Также эксперты объяснили, как изменятся расчеты для заемщиков. Если ранее клиент брал 10 тысяч рублей, то максимальная сумма к возврату с учетом пеней и штрафов могла достигать 23 тысяч рублей. После вступления изменений в силу при тех же исходных условиях верхняя планка составит 20 тысяч рублей.

При этом в организации подчеркнули, что добросовестные участники рынка не злоупотребляли возможностью начислять максимальную переплату и не строили свою политику на доведении суммы долга до предельных значений.

В пресс-службе добавили, что рынок уже ориентирован на клиентоориентированный подход. В случаях финансовых трудностей и риска просрочки платежей микрофинансовые организации нередко сами предлагают клиентам кредитные каникулы в рамках своих групп компаний.

Кроме того, МФО стали более внимательно подходить к отбору заемщиков еще на этапе рассмотрения заявки и стремятся сохранить клиента. Поэтому, как отметили в СРО, все меньше компаний рассматривают переплату как основной источник дохода, делая ставку на долгосрочные отношения с клиентами.

