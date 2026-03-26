Нижегородская канатка переходит на летнее расписание с 1 апреля Общество

Канатная дорога Нижний Новгород - Бор начнет работать по летнему расписанию с 1 апреля, сообщается на сайте перевозчика.

С понедельника по субботу переправа будет функционировать с 6:45 до 22:00. А по воскресеньям и в праздники - с 9:00 до 20:00.

Регламентные работы проводить не планируется.

Напомним, что в марте канатная дорога приостанавливала работу из-за ремонта. Его завершили досрочно.