Нижегородская канатка переходит на летнее расписание с 1 апреля

Канатная дорога Нижний Новгород - Бор начнет работать по летнему расписанию с 1 апреля, сообщается на сайте перевозчика.
С понедельника по субботу переправа будет функционировать с 6:45 до 22:00. А по воскресеньям и в праздники - с 9:00 до 20:00.
Регламентные работы проводить не планируется.
Напомним, что в марте канатная дорога приостанавливала работу из-за ремонта. Его завершили досрочно.
