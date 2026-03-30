Опубликована событийная программа Нижнего Новгорода на 2026 год
Эксклюзив
Можно ли требовать долю в родительской квартире
70 населенных пунктов находятся в зоне риска из-за паводка в регионе
В России модернизируют почтовую отрасль: что изменится для граждан
Последние новости рубрики Общество
30 марта 2026 16:25
Выяснилось, какие две поликлиники присоединят к нижегородской больнице №5
30 марта 2026 16:10
Мост через Кудьму в Кстовском районе затопило из-за паводка
30 марта 2026 15:57
Банк "Солидарность" запускает брендированную мобильную связь на базе сети Билайна
30 марта 2026 15:55
Нижегородские онкологи присоединились к мастер-классам специалистов из Китая
30 марта 2026 15:43
Ежедневное наблюдение организовали за Чкаловской лестницей в Нижнем Новгороде
30 марта 2026 15:13
Стальной канат привезли для канатки через Оку в Нижнем Новгороде
30 марта 2026 14:55
Новых директоров назначили в двух нижегородских колледжах
30 марта 2026 14:40
Передовой опыт нижегородских педагогов представили на конференции "Воспитатели России"
30 марта 2026 14:14
Вирусом папилломы человека заражаются до 90% нижегородцев
30 марта 2026 14:11
"Ростелеком" достиг 50% автоматизации клиентской поддержки в чатах с помощью ИИ
Общество

30 марта 2026 15:13 Общество
Стальной канат привезли для канатки через Оку в Нижнем Новгороде

Фото: АО "Урбантех Канатные дороги"

В Нижний Новгород привезли стальной канат для новой воздушной переправы через Оку, сообщили в АО "Урбантех Канатные дороги".

В компании отметили, что проект предусматривает создание двухсекционной линии. Нижний участок соединит станции "Заречная" и "Тихая гавань", верхний — "Тихую гавань" и "Проспект Гагарина". Разделение трассы связано с необходимостью поворота оси канатной дороги.

Один из ключевых элементов будущей транспортной системы представляет собой оцинкованный преднатянутый шестипрядный трос диаметром 54 мм, обладающий повышенной устойчивостью к растяжению. Общий вес канатов для двух секций превышает 80 тонн. Сейчас оборудование размещено на специализированной площадке и подготовлено к последующему монтажу.

Строительство канатки ведется в рамках концессионного соглашения с правительством Нижегородской области сроком на 25 лет. Проект стартовал в августе 2025 года. Протяженность линии достигнет 3340 метров. Она свяжет станцию метро "Заречная" на проспекте Ленина с парком "Швейцария" на проспекте Гагарина. Промежуточную остановку разместят на улице Баумана. Основные работы планируется завершить к концу 2026 года. Инвестиции в проект составляют 5,2 млрд рублей.

Новая канатная дорога позволит добираться между заречной и нагорной частями города примерно за 15 минут вместо 40 минут через Молитовский мост. Планируемый пассажиропоток составит 10 тысяч человек в сутки, максимальная пропускная способность — 30 500 пассажиров.

Напомним, в декабре в Нижний Новгород доставили первые металлические опоры для новой канатки. Сейчас на всех площадках продолжаются подготовительные работы к строительству станций. 

Ранее сообщалось, что на улице Барминской планируется построить фуникулер, который свяжет ее с улицей Черниговской. 

Новости по теме
26 марта 2026 16:48
Нижегородская канатка переходит на летнее расписание с 1 апреля
17 февраля 2026 11:10
Специалистов для канатных дорог будут готовить в Нижегородской области
05 февраля 2026 13:40
Нижегородская канатная дорога перевезла более 2 000 000 человек
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
