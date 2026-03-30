Стальной канат привезли для канатки через Оку в Нижнем Новгороде

Фото: АО "Урбантех Канатные дороги"

В Нижний Новгород привезли стальной канат для новой воздушной переправы через Оку, сообщили в АО "Урбантех Канатные дороги".

В компании отметили, что проект предусматривает создание двухсекционной линии. Нижний участок соединит станции "Заречная" и "Тихая гавань", верхний — "Тихую гавань" и "Проспект Гагарина". Разделение трассы связано с необходимостью поворота оси канатной дороги.

Один из ключевых элементов будущей транспортной системы представляет собой оцинкованный преднатянутый шестипрядный трос диаметром 54 мм, обладающий повышенной устойчивостью к растяжению. Общий вес канатов для двух секций превышает 80 тонн. Сейчас оборудование размещено на специализированной площадке и подготовлено к последующему монтажу.

Строительство канатки ведется в рамках концессионного соглашения с правительством Нижегородской области сроком на 25 лет. Проект стартовал в августе 2025 года. Протяженность линии достигнет 3340 метров. Она свяжет станцию метро "Заречная" на проспекте Ленина с парком "Швейцария" на проспекте Гагарина. Промежуточную остановку разместят на улице Баумана. Основные работы планируется завершить к концу 2026 года. Инвестиции в проект составляют 5,2 млрд рублей.

Новая канатная дорога позволит добираться между заречной и нагорной частями города примерно за 15 минут вместо 40 минут через Молитовский мост. Планируемый пассажиропоток составит 10 тысяч человек в сутки, максимальная пропускная способность — 30 500 пассажиров.

Напомним, в декабре в Нижний Новгород доставили первые металлические опоры для новой канатки. Сейчас на всех площадках продолжаются подготовительные работы к строительству станций.

Ранее сообщалось, что на улице Барминской планируется построить фуникулер, который свяжет ее с улицей Черниговской.