Специалистов для канатных дорог будут готовить в Нижегородской области

Фото: Кира Мишина

В Нижегородской области начнется подготовка специалистов по эксплуатации и обслуживанию пассажирских канатных дорог и фуникулеров. Соответствующее соглашение подписали ООО "Урбантех Сервис" и ГБПОУ "Борский губернский колледж".

Студенты колледжа смогут получить дополнительные профессиональные квалификации. В частности, речь идет об освоении профессии электромеханика по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту канатных дорог и фуникулеров, а также о квалификации слесаря-обходчика пассажирских канатных дорог и фуникулеров. Внедрение новых направлений подготовки соответствует задачам федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".

Теоретические и практические модули программы начнут реализовывать уже в текущем учебном году для студентов третьих и четвертых курсов. Обучение будет вестись с использованием современных методических материалов и технических регламентов, разработанных совместно специалистами компании и преподавателями колледжа. Представители предприятия познакомят студентов с особенностями эксплуатации канатных дорог и примут участие в итоговой аттестации.

Практические навыки будущие специалисты смогут отработать на действующем объекте — канатной дороге "Нижний Новгород – Бор". Производственная практика под руководством наставников стартует этой весной. Выпускники, успешно завершившие обучение, получат свидетельство государственного образца и приоритетное право трудоустройства.

Гендиректор ООО "Урбантех Сервис" Алексей Чудаев назвал подписание соглашения важным шагом в подготовке высококвалифицированных кадров для транспортной отрасли. "Это инвестиция в будущее как наших объектов, так и всей отрасли", — подчеркнул он.

Директор ГБПОУ "Борский губернский колледж" Алексей Волков отметил, что сотрудничество с компанией открывает студентам новые профессиональные перспективы. Обучающиеся смогут получить востребованные компетенции, актуальные не только для региона, но и для всей страны, а для колледжа это этап развития и укрепления практико-ориентированного образования.

С 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина действует национальный проект "Молодежь и дети", который объединяет задачи ранее реализуемых нацпроектов "Образование" и "Наука и университеты". Он направлен на создание условий для развития талантов и самореализации молодежи, а также включает девять федеральных проектов, в том числе "Профессионалитет".

