Общество

Семья участника СВО оценила меры поддержки в Нижегородской области

31 марта 2026 12:09 Общество
Семья участника СВО оценила меры поддержки в Нижегородской области

Фото: стоп-кадр видео

Жительница Нижегородской области Ольга, супруга участника СВО, рассказала в интервью "Нижегородской правде", какую помощь получает их семья от региона. По её словам, именно системная поддержка позволяет чувствовать уверенность и спокойствие, несмотря на разлуку.

Евгений и Ольга воспитывают четверых дочерей. В августе 2022 года глава семьи отправился в зону спецоперации. До этого он работал строителем, но принял решение встать на защиту страны.

Младшей дочери тогда было три года. Старшим девочкам отец объяснил своё решение просто: "Такая ситуация, как там, может быть и здесь. Я этого не хочу. Папы — защитники Родины и своих семей".

С тех пор Евгений находится на передовой. Видеться семье удаётся примерно раз в полгода, а связь поддерживается нечасто. Тем не менее, как подчёркивает Ольга, дома стараются сохранять спокойствие.

Она также рассказала о поддержке, которую получает от региона. С 2022 года в Нижегородской области по решению губернатора Глеба Никитина действует военный социальный контракт. Он включает ежемесячные выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка, выплаты беременным женщинам, а также по 10 тысяч рублей семьям в трудной жизненной ситуации.

"Кроме того, предусмотрено большое количество других мер поддержки, которые помогают семье, пока муж находится в зоне СВО", — отметил министр социального развития и семейной политики региона Игорь Седых.

Среди мер — компенсация 50% расходов на жилищно-коммунальные услуги, освобождение от платы за детский сад, бесплатное питание и продлёнка в школе, льготные путёвки в лагеря и санатории.

Военный социальный контракт заключается управлением социальной защиты населения по месту жительства с участником СВО или членами его семьи. Для этого заполняется анкета, где указываются сведения о потребности в выплатах и услугах. Также работает мобильное приложение "ВСК-НН".

По словам Ольги, каждая из этих мер ощутима. Благодаря ежемесячным выплатам на детей, освобождению от платы за детский сад и школьное питание семья может обеспечивать себя всем необходимым. Удалось даже решить крупный бытовой вопрос — заменить систему отопления в квартире.
Кроме того, девочки бесплатно посещают кружки и секции.  

Ольга отмечает, что все выплаты поступают своевременно. При необходимости она может обратиться к куратору от министерства социального развития и семейной политики региона. 

Помимо мер по военному социальному контракту, семья получает поддержку как многодетная: ежегодную выплату к началу учебного года, ежемесячные пособия на питание и проезд, компенсацию расходов на жильё и коммунальные услуги.

