ЗСНО расширило список награждаемых медалью за поддержку СВО

Депутаты Заксобрания внесли изменения в положение о медали "За поддержку специальной военной операции" на сегодняшнем заседании.
Согласно принятым поправкам, награду теперь смогут получать не только жители Нижегородской области, но и представители других регионов России, проявившие активную гражданскую позицию и оказывающие помощь на территории области.
Кроме того, увеличена ежегодная квота на награждение — с 500 до 700 человек. Как отмечается, это позволит отметить большее число волонтеров и активистов, чья работа заслуживает общественного признания. Также документ уточняет порядок рассмотрения наградных материалов.
Медаль "За поддержку СВО" была учреждена Заксобранием осенью 2025 года. С момента ее появления наградой отмечены более 200 нижегородцев — волонтеры, предприниматели, общественные деятели, педагоги и священнослужители. Они помогают военнослужащим и их семьям, собирают гуманитарную помощь, изготавливают маскировочные сети, участвуют в восстановлении жилья в новых регионах.
Спикер ЗСНО Евгений Люлин подчеркнул, что медалью отмечают тех, кто с первых дней включился в работу и оказывает поддержку бойцам и мирным жителям.
"Расширение географии награждаемых позволит нам поддерживать и тех жителей других регионов, кто помогает нам здесь, на нижегородской земле. А увеличение ежегодной квоты до 700 человек — это возможность сказать спасибо большему числу активистов", — отметил он.
Ранее в регионе утвердили список земляков, представленных к этой награде.
