В Нижегородской области впервые стартовала Спартакиада ветеранов боевых действий Спорт

Фото: пресс-служба администрации города Дзержинска

28 марта в Дзержинске на базе Регионального центра адаптивных видов спорта «Парус» стартовала Спартакиада ветеранов боевых действий Нижегородской области. Соревнования проходят впервые и являются отборочными для формирования сборной команды региона для участия в «Кубке защитников Отечества», фестивале «Кубок мужества» и других состязаниях.

В мероприятии принял участие директор Федерального центра подготовки спортивного резерва (ФГБУ ФЦПСР) Михаил Гусев. В рамках визита в центр «Парус» он смог оценить инфраструктуру спортивного сооружения: спортивные залы, ледовую арену, бассейны, медико-восстановительный центр, музей паралимпийского спорта.

«Проведение подобных состязаний очень важно, в первую очередь, для реабилитации военнослужащих. Они чувствуют заботу и максимально быстро возвращаются к полноценной жизни», – подчеркнул Михаил Гусев на торжественном открытии Спартакиады.

Также участников соревнований поприветствовали министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло, председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, глава администрации Дзержинска Михаил Клинков, заместитель руководителя филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Нижегородской области Елена Маркова и другие.

«Спартакиада ветеранов боевых действий – не разовое событие, а часть большой системной работы, которую мы проводим месте с председателем гордумы Нижнего Новгорода Евгением Чинцовым и нижегородским отделением фонда «Защитники Отечества». Теперь к вовлечению в спорт ветеранов боевых действий и участников СВО активно подключились и муниципалитеты. Вместе мы создали максимально комфортные условия для возвращения ветеранов боевых действий в гражданскую жизнь через спорт», – отметил Дмитрий Кабайло.

Первой дисциплиной Спартакиады стал волейбол сидя. В соревнованиях на базе РЦАВС «Парус» приняли участие пять команд из Нижнего Новгорода, Дзержинска, Семенова, Бора, Городца. По итогам турнира первое место заняла команда из Дзержинска, второй стала команда из Городца, третье место – у спортсменов из Нижнего Новгорода.

«В Дзержинске и, в частности, на базе РЦАВС «Парус», сформирована уникальная среда, которая позволяет заниматься спортом и проходить комплексную реабилитацию – физическую, психологическую, социальную. Мы гордимся тем, что Дзержинск стал одним из первых городов в стране, где создан такой многопрофильный центр: здесь работают профессиональные тренеры, врачи, психологи, есть современное оборудование и - главное – атмосфера взаимной поддержки. Наши ребята видят: они не одни, их ждут, в них верят!» – сказал глава Дзержинска Михаил Клинков.

Этапы спартакиады продлятся до 30 ноября. Мероприятие будет проходить в двух территориальных группах: зона «Север» и зона «Юг», объединивших команды из всех муниципальных образований региона. В программу состязаний, кроме волейбола сидя, входят такие спортивные дисциплины, как пулевая стрельба, спортивное метание ножа, плавание, дартс, настольный теннис, бадминтон, шахматы, пауэрлифтинг, выполнение норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Спартакиада является важным инструментом для объедения ветеранов боевых действий и отвечает задачам государственной программы «Спорт России» по увеличению возможностей для занятий физкультурой и спортом для ветеранов СВО.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начала действовать государственная программа «Развитие физической культуры и спорта» (государственная программа «Спорт России»), которая выполняет задачи, ранее предусмотренные в федеральном проекте «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни и удовлетворенности россиян. По ней планируется расширять спортивную инфраструктуру, проводить спортивно-массовые мероприятия, привлекать жителей к участию в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Также в стране продолжится развитие детского спорта и будут расширяться возможности для занятий спортом для ветеранов СВО.