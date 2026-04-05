Общество

Царь-пасху весом 780 кг и кулич-гигант приготовят для нижегородцев

05 апреля 2026 16:32 Общество
Фото: Кира Мишина

К празднованию Пасхи в Нижнем Новгороде приготовят царь-пасху внушительных размеров. Ее вес составит 780 килограммов (в прошлом году пасха весила 580 кг). 

Пасха будет выполнена в форме пирамиды: основание составит 90 на 90 см, а высота достигнет примерно одного метра. Для оформления используют орехи, изюм, шоколад и кондитерский декор.

Помимо этого, к празднику испекут гигантский кулич. Его вес достигнет 250 кг, а высота превысит один метр. Украсят выпечку перламутровыми бусинами, цветочными веточками, помадкой и сахарными шариками.

Кулич готовят по старинной технологии, рассказали в Нижегородской митрополии. В рецептуре применяется опара с большим количеством яиц, масла, муки, изюма и сахара. Чтобы изделие равномерно пропеклось, его выпекают слоями, которые затем соединяют с помощью вареного сгущенного молока.

На весь процесс приготовления, включая замес, выпечку, формирование и остывание, требуется не менее двух дней.

Праздничные угощения освятит митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Освящение состоится у Александро-Невского собора на Стрелке после крестного хода (0+), который пройдет 12 апреля.

Ранее священник рассказал, как правильно выйти из Великого поста. 

