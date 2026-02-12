Две школы-долгостроя откроют в Нижегородской области 1 сентября
Экономика

Минцифры упростило получение компенсации НДФЛ за привлеченных из других регионов сотрудников

12 февраля 2026 16:22
Минцифры упростило получение компенсации НДФЛ за привлеченных из других регионов сотрудников

Министерство цифрового развития и связи Нижегородской области и АНО «Горький Тех» упростили получение компенсации НДФЛ за привлеченных сотрудников из других регионов или из-за рубежа.

Нижегородским организациям теперь стало легче получить компенсацию 50% НДФЛ за «дистанционного» ИТ-специалиста (то есть работающего на нижегородские компании за пределами региона) и 20% НДФЛ – за привлеченный непрофильный персонал ИТ-компаний (бухгалтеров, юристов и других). С отбора 2026 года вместо трехлетнего стажа достаточно трех месяцев подтвержденного опыта работы или оплачиваемой стажировки в ИТ-сфере.  

«Статус региона с самыми эффективными мерами поддержки для ИТ-специалистов, по версии российских разработчиков, обязывает нас особенно внимательно следить за актуальностью и востребованностью действующих льгот. Компенсация НДФЛ – очень популярная мера у нижегородских технологических компаний. В 2025 году благодаря ей в регион привлечено более 1 200 новых кадров. Рассчитываем, что корректировка условий под запросы отрасли позволит нам обеспечить Нижегородскую область еще большим числом высококвалифицированных специалистов», – отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Данная мера поддержки действует в регионе с 2022 года. Схожие меры поддержки, действующие в ряде других регионов страны, в отличие от Нижегородской области, не предполагают компенсацию за привлечение специалистов из иностранных государств.

«На основе «обратной связи» от бизнеса в 2026 году мы актуализировали этот инструмент поддержки так, чтобы он помог нижегородскому ИТ-сектору привлечь еще больше сотрудников как для своего развития, так и для роста экономики региона в целом. Отбор уже стартовал и продлится до 15 декабря 2026 года», – подчеркнул министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Вариант компенсации в размере 100% НДФЛ также действует в Нижегородской области за привлечение в регион ИТ-специалистов для очной работы. В таком случае необходим стаж работы в ИТ-компании не менее одного месяца в каждом из последних трех лет до релокации.

Финансовая поддержка выплачивается компаниям ежегодно в течение пяти лет. Для соглашений, заключенных в 2026 году, первая выплата будет произведена в I квартале 2027 года по упрощенной процедуре без предоставления подтверждающих документов. В последующие годы выплаты будут осуществляться в I квартале на основе анализа финансовой отчетной документации.

Подать заявку на участие в программе компенсации НДФЛ можно на РГИС «Единая платформа предоставления субсидий НО».

Напомним, что актуализация подобных мер поддержки ИТ-индустрии отвечает целям нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», реализуемого в России с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

