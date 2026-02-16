На улице Горького возобновилось строительство метро
Экономика

Нижегородскому бизнесу компенсируют 20% НДФЛ за привлеченных специалистов

16 февраля 2026 19:38 Экономика
Нижегородскому бизнесу компенсируют 20% НДФЛ за привлеченных специалистов

Фото: Дима Четыре

Нижегородским компаниям и предпринимателям будут возвращать 20% НДФЛ за квалифицированных специалистов, привлеченных из других регионов и стран. Мера поддержки направлена на снижение кадрового дефицита в регионе. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков отметил, что при самой низкой в стране безработице - 0,007 процента - проблема нехватки кадров для крупного промышленного региона остается острой.

По его словам, несколько лет назад в области уже ввели компенсацию НДФЛ для ИТ-компаний, и эта мера показала высокую эффективность: в регион удалось привлечь около 1,2 тысячи квалифицированных специалистов.

"Теперь схожую меру распространяем на все сферы деятельности. Ее реализация также позволит привлечь дополнительные налоговые поступления в бюджет", — подчеркнул Поляков.

Предполагается, что компенсацию будут выплачивать ежеквартально по мере поступления НДФЛ в региональный бюджет. Срок предоставления поддержки составит три года.  

Отбор получателей субсидии пройдет через портал "Электронный бюджет". На первом этапе мера будет действовать для компаний, которые переведут сотрудников в обособленные подразделения, расположенные в "пилотных" муниципалитетах: Нижнем Новгороде, Арзамасе, Дзержинске, Выксе, Сарове, городе Бор, а также в Богородском, Володарском и Павловском округах.  

Получить консультацию по действующим мерам поддержки и задать вопросы о реализации инвестиционных проектов представители крупного, среднего и малого бизнеса могут по номеру единой горячей линии "0052". Кроме того, предпринимателям доступна форма обратной связи на портале "Госуслуги". 

Ранее губернатор Глеб Никитин рассказал, что нижегородская экономика растет 5-й год подряд.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

