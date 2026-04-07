Половодье привело к перебоям с водоснабжением в Богородске Общество

Жители Богородска столкнулись с перебоями с водоснабжением. В администрации округа сообщили, что ситуация связана с сезонным ухудшением качества воды в реке Оке из‑за талых вод.

Для обеспечения подачи в дома жителей чистой воды на очистных сооружениях приходится вдвое чаще промывать фильтры. Основной объем этих работ проводится по ночам.

По этой причине в течение ближайших одной-двух недель возможно временное снижение давления в системе. В администрации подчеркнули, что речь не идет об аварии — это необходимая технологическая мера. Резервуары с очищенной водой сейчас не успевают наполняться в привычном объеме.

Кроме того, МУП "УВКХ" ведет переговоры с промышленными предприятиями о сокращении потребления воды.

Жителей просят сохранять спокойствие. В администрации заверили, что принимаются все возможные меры для скорейшей стабилизации ситуации, и принесли извинения за временные неудобства.

Ранее сообщалось, что паводок уже охватил 19 муниципальных образований Нижегородской области.