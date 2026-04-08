Минтранс отреагировал на историю с паромной переправой в Павлове Общество

Минтранс Нижегородской области отреагировал на ситуацию, сложившуюся на паромной переправе Павлово — Тумботино. Ответ опубликован в соцсетях ведомства.

Инцидент произошел 6 апреля вечером. Люди пришли на пристань, чтобы вернуться домой, однако экипаж сообщил, что переправа завершила работу.

На опубликованном очевидцами видео слышно, что пассажирам объявили об отправлении последнего рейса в 20:00. При этом, по словам жителей, по расписанию судно должно было выйти в 21:00. Уговорить экипаж судна довезти людей не вышло.

В министерстве пояснили, что с 4 апреля из‑за непрогнозируемого изменения паводковой обстановки и резкого подъема воды был скорректирован маршрут переправы через Оку между Павловом и Тумботино.

"Из-за изменения маршрута парома интервал движения увеличился до двух часов. В результате последний рейс из Павлова был выполнен в 20:00 вместо заявленных в расписании 21:00", — сообщили в ведомстве.

Дополнительный рейс, по информации подрядчика, организовать не удалось из-за неблагоприятных условий для судоходства.

При этом в минтрансе отметили, что перевозчик не в полной мере учел потребности пассажиров и не обеспечил комфортные условия передвижения.

"С подрядной организацией уже провели разъяснительную работу о необходимости соблюдения условий государственного контракта, включая выполнение расписания", - сообщили в ведомстве и добавили, что также будет организована претензионная работа в связи с недостаточным вниманием персонала к пассажирам и водителям.

Сейчас расписание переправы корректируется. После согласования с администрацией Павлова его опубликуют на официальном сайте муниципалитета.

Напомним, в конце марта закрылся наплавной мост на автодороге "Павлово — Тумботино — Гороховец". Переправу начали разбирать из‑за подъема уровня воды в Оке. Тогда же сообщалось, что в связи с плановыми профилактическими работами понтонный мост не будет функционировать до конца июня.