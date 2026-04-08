Можно ли требовать долю в родительской квартире
Последние новости рубрики Общество
08 апреля 2026 10:34
"Были "красные флаги": министр Пучков об убийстве учителя в Пермском крае
08 апреля 2026 10:04
Минтранс отреагировал на историю с паромной переправой в Павлове
08 апреля 2026 09:47
Суд постановил снести коттеджи в поселке Зеленый дол под Городцом
08 апреля 2026 09:10
Паводок 2026 в Нижегородской области: свежие данные по подтоплениям
07 апреля 2026 19:30
Минтранс объяснил, почему в нижегородских автобусах отменяют наличку
07 апреля 2026 19:23
Отмечен рост обращений из-за повреждения крыш снегом в Нижегородской области
07 апреля 2026 18:48
Пансионат и два детских лагеря затопило в Городецком округе
07 апреля 2026 18:37
Информационную безопасность обсудили с нижегородскими студентами
07 апреля 2026 18:26
Семья Фейнстра из Канады возвращается в Нижегородскую область
07 апреля 2026 18:04
Открыт набор в пятый сезон телешоу "Классная тема"
Общество

Минтранс отреагировал на историю с паромной переправой в Павлове

Фото: MAX-канал "Мое Павлово"

Минтранс Нижегородской области отреагировал на ситуацию, сложившуюся на паромной переправе Павлово — Тумботино. Ответ опубликован в соцсетях ведомства.  

Инцидент произошел 6 апреля вечером. Люди пришли на пристань, чтобы вернуться домой, однако экипаж сообщил, что переправа завершила работу.

На опубликованном очевидцами видео слышно, что пассажирам объявили об отправлении последнего рейса в 20:00. При этом, по словам жителей, по расписанию судно должно было выйти в 21:00. Уговорить экипаж судна довезти людей не вышло.

В министерстве пояснили, что с 4 апреля из‑за непрогнозируемого изменения паводковой обстановки и резкого подъема воды был скорректирован маршрут переправы через Оку между Павловом и Тумботино.

"Из-за изменения маршрута парома интервал движения увеличился до двух часов. В результате последний рейс из Павлова был выполнен в 20:00 вместо заявленных в расписании 21:00", — сообщили в ведомстве.

Дополнительный рейс, по информации подрядчика, организовать не удалось из-за неблагоприятных условий для судоходства. 

При этом в минтрансе отметили, что перевозчик не в полной мере учел потребности пассажиров и не обеспечил комфортные условия передвижения.

"С подрядной организацией уже провели разъяснительную работу о необходимости соблюдения условий государственного контракта, включая выполнение расписания", - сообщили в ведомстве и добавили, что также будет организована претензионная работа в связи с недостаточным вниманием персонала к пассажирам и водителям.

Сейчас расписание переправы корректируется. После согласования с администрацией Павлова его опубликуют на официальном сайте муниципалитета.

Напомним, в конце марта закрылся наплавной мост на автодороге "Павлово — Тумботино — Гороховец". Переправу начали разбирать из‑за подъема уровня воды в Оке. Тогда же сообщалось, что в связи с плановыми профилактическими работами понтонный мост не будет функционировать до конца июня.

Новости по теме
08 апреля 2026 09:10
Паводок 2026 в Нижегородской области: свежие данные по подтоплениям
07 апреля 2026 15:58
Опубликован список затопленных мостов в Нижегородской области
06 апреля 2026 10:40
Бастрыкин затребовал доклад по делу о разбитой дороге в Павлове
Фоторепортажи
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки Слияние
28 марта 2026 16:26
Признание в любви Нижнему Новгороду: фоторепортаж с открытия выставки "Слияние"
Архив
