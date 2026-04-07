ГУАД ведет круглосуточный мониторинг ситуации с подтоплением нижегородских дорог Общество

Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области ведет круглосуточный мониторинг ситуации с подтоплением дорожной инфраструктуры в регионе. На ряде участков региональных и межмуниципальных дорог зафиксированы переливы воды через проезжую часть мостовых сооружений.

По состоянию на 6 апреля 2026 года специалисты ГУАД зафиксировали переливы на следующих объектах: это мост через р. Кудьма на км 12+813 подъездного пути к курортному поселку Зеленый город от автодороги М-7 «Волга» в Кстовском районе, где движение осуществляется по пешеходному мосту; мост через р. Линда на км 2+430 автодороги Линда – Остреево в Борском округе, где выставлены дорожные знаки, ведется наблюдение; участок на подъездной автодороге к п. Атазик от автодороги Арья - Тонкино - Шаранга - граница Республики Марий Эл в Уренском округе, где выставлены знаки, ведется наблюдение.

Также речь идет о мостах через р. Тёша на км 4+161 автодороги Озерки - Заречное, на км 7+338 автодороги Веригино - Марьевка, на км 0+292 подъездной автодороги к д. Бебяево - с. Новоселки от автодороги Нижний Новгород – Саратов в Арзамасском округе, где организованы объезды по маршруту Шерстино - Кожино – Р-158, по автодороге Арзамас - Марьевка – Ковакса; о мосте через р. Иресть на км 1+596 автодороги Дивеев Усад – Наталинка в Починковском округе, где объезд организован по грунтовой дороге на с. Василевка, и о подъезде к п. Арзинка - Мадаево от автодороги Нижний Новгород – Саратов, где затоплены подходы к мосту через р. Алатырь (км 17+035), а подъезд в с. Мадаево обеспечен через п. Ужовка.

В Гагинском округе переливы зафиксированы на переправе через р. Пьяна на км 0+981 подъездной автодороги к с. Воронцово - с. Никольское от автодороги Бутурлино - Сурадеево - Гагино; на железобетонном низководном мосту через р. Пьяна на км 0+891 автодороги Юрьево – Мишуково, где на объектах выставлены знаки, ведется наблюдение.

В Сергачском округе речь идет о мосте через р. Пьяна на км 9+433 подъездной автодороги к железнодорожной станции Тарталей - Яново от автодороги Работки – Порецкое. Объезд организован по автодороге Сергач - Гагино.

В Сокольском округе перелив зафиксирован на автодороге Дорофеево - Гавриловка у д. Оловягино, где размыта насыпь у аварийного моста. Объезд организован по автодороге Городец - Ковернино.

Автомобилистов призывают планировать поездки заранее с учетом текущих ограничений и не пытаться преодолевать переливы на закрытых участках. Это опасно для жизни и может привести к повреждению транспортных средств и дорожного полотна.