Паводок 2026 в Нижегородской области: свежие данные по подтоплениям Общество

Новые случаи подтоплений и размывов зафиксированы в Нижегородской области за последние сутки. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

По информации ведомства, в Семеновском округе затоплен мост на автодороге Семенов – Ильино-Заборское – Ковернино в районе деревни Пустынь. При необходимости организовано круглосуточное дежурство автомобиля для перевозки людей.

В Сергачском округе подтоплен низководный мост через реку Пьяна на трассе Сергач – Яново, в 500 метрах от села Яново. Автомобильное сообщение с населенным пунктом нарушено. Движение осуществляется по альтернативному маршруту Сергач – Кочко – Пожарки – Шубино – Яново.

В Володарском округе затоплен участок дороги в одном километре от поселка Охлопково. Аналогичная ситуация зафиксирована в Пильнинском округе в селе Старомочалеи на улице Речной, а также в Сеченовском округе на 162-м километре региональной автодороги Р162 "Работки – Порецкое".

В Починковском округе в селе Ильинское на улице Слобода-Борисовка произошло подтопление жилых домов. В округе Бор, в СНТ "Ольха" у деревни Рекшино, вода зашла на приусадебные участки.

Кроме того, в Сокольском округе зафиксирован размыв дороги Дорофеево – Гавриловка в районе деревни Оловягино.

По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Эвакуация жителей в пункты временного размещения не требуется. В регионе организован круглосуточный сбор и мониторинг информации, ежедневно контролируется работа оперативных групп муниципалитетов по отслеживанию паводковой обстановки.

Ранее сообщалось, что паводок охватил 19 муниципальных образований Нижегородской области. По данным МЧС, этой весной в зоне возможного подтопления в регионе могут оказаться 70 населенных пунктов.