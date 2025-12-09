Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Общество

Эксперимент по запрету вейпов предложили провести только в Нижегородской области

09 декабря 2025 10:35 Общество
Эксперимент по запрету вейпов предложили провести только в Нижегородской области

Фото: Максим Герасимов

В Госдуме предложили ограничить эксперимент по запрету продажи вейпов территорией одного субъекта — Нижегородской области. Инициатива закреплена в поправке ко второму чтению законопроекта о лицензировании торговли табачной и никотинсодержащей продукцией, сообщает Forbes.

Согласно документу, эксперимент предлагается провести с 1 сентября 2027 года по 1 сентября 2032 года. Поправку внес заместитель председателя комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов.

Регион был выбран не случайно. Напомним, именно губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с инициативой запретить продажу вейпов в регионе. Данную идею поддержал президент Владимир Путин. Также глава государства положительно отреагировал на предложение полного запрета вейпов в России.

Нижегородское Законодательное собрание предложило провести эксперимент по ограничению продажи вейпов и других электронных устройств для курения с 1 марта 2026 года и до конца 2030 года, а также ввести административную и уголовную ответственность за розничную и дистанционную торговлю ЭСДН.

В начале декабря поправки о полном запрете продажи вейпов в России внесли в Госдуму.

Первоначально законопроект, принятый в первом чтении в ноябре 2025 года, не предусматривал запретительных мер и был направлен на развитие легального рынка. Однако ко второму чтению Минфин подготовил поправки, позволяющие регионам вводить запрет на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним в период с 1 сентября 2026 года по 1 сентября 2031-го.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко пояснили, что экспериментальный подход позволит оценить действенность запрета, выявить положительные и отрицательные последствия. Однако бизнес-сообщество выступило против делегирования таких полномочий регионам.

Артем Кирьянов подчеркнул, что эксперимент должен быть четко организован: с ясной методологией, измеримыми показателями и возможностью анализа результатов.

"Проведение эксперимента в Нижегородской области, по обращению губернатора — логичный выбор: крупная агломерация, развитая торговая инфраструктура, возможность отслеживать перетоки с соседних территорий. Чтобы понять, как работает запрет, нужно зафиксировать, какие именно показатели необходимо измерять: например, снижение потребления вейпов среди подростков, динамику теневого рынка, изменение структуры потребления. Когда предлагают сразу дать полномочия всем 89 субъектам — это уже не эксперимент, это хаос. Мы получим 89 разных правовых режимов без возможности что-либо сравнить и оценить", - отметил Кирьянов.

Парламентарий напомнил, что в России более 10 млн пользователей электронных систем доставки никотина. Он считает, что запрет не устраняет спрос, а лишь уводит рынок в тень. Это может привести к росту нелегальной торговли, распространению контрафактной продукции и отсутствию возрастного контроля.

Аналогичная ситуация, по его словам, уже произошла после запрета никотиновых пэков в 2021 году — 3% населения продолжили их употребление, только уже без контроля качества. Кирьянов добавил, что нелегальная продукция занимает значительную долю рынка: около 67% вейпов против 9,5% обычных сигарет. Это связано с отсутствием контроля, в отличие от табачной продукции, где действует система маркировки и надзора.

Парламентарий подчеркивает, что полный запрет может быть политически удобным, но на практике он лишь передает рынок от легального бизнеса к неконтролируемым структурам. В качестве альтернативы он предлагает систему лицензирования, которая уже заложена в законопроекте. Это, по его мнению, позволит обеспечить выполнение законодательства, дать бизнесу четкие правила, государству — налоги и контроль, а потребителю — качественную продукцию.

Ранее нижегородцам рассказали, чем опасны электронные средства доставки никотина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Госдума Курение Медицина и здоровье
