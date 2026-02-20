Полный запрет вейпов поддерживают 81% нижегородцев Общество

Фото: Максим Герасимов

81% взрослого населения Нижегородской области поддерживают полный запрет на продажу вейпов, сообщил председатель Законодательного собрания Евгений Люлин в соцсетях.

Спикер ЗСНО подчеркнул, что распространение вейпов среди подростков становится серьезной проблемой. Он отметил, что в регионе насчитывается около 700 торговых точек, продающих устройства для курения, что сопоставимо с числом школ.

"Каждое заведение расположено в среднем в 340 метрах от школы — ближе, чем аптека. Получается, мы сами проложили детям путь к зависимости", — заявил спикер ЗСНО.

По данным статистики, около трети подростков в возрасте 14-17 лет уже попробовали вейпы. Специалисты предупреждают, что ежедневное использование вейпа оказывает токсическое воздействие на организм, эквивалентное употреблению 19 пачек сигарет.

Большая часть продаваемых в рознице вейпов — около 98% — является контрафактом, не имеющим сертификации и лицензий. Кроме того, как показало исследование, каждый шестой вейп содержит синтетический наркотик "спайс", что приводит к отравлениям и травмам среди школьников.

Также выяснилось, что около 70% курящей молодёжи готовы продавать вейпы несовершеннолетним.

Евгений Люлин заявил, что регион намерен добиться от федерального центра права вводить полный запрет на продажу вейпов на региональном уровне. Он напомнил, что президент России Владимир Путин ранее высказывался в поддержку такой инициативы.

"Ждём решения коллег из Госдумы. Как только появится необходимое юридическое основание, мы готовы принять областной закон и строго контролировать его исполнение", — заключил председатель регионального парламента.

Ранее сообщалось, что нарушения обнаружили в магазинах Нижнего Новгорода, торгующих вейпами. Кроме того, в Нижегородской области планируют эксперимент по запрету продажи вейпов.